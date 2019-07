Tesla accélère sur l'énergie renouvelable avec Megapack.

Principalement connu en qualité de constructeur automobile, Tesla se voit aussi comme un fournisseur d’énergie propre, notamment depuis le rachat de sa société sœur SolarCity. Dans un communiqué publié sur son blog le 29 juillet 2019, l’entreprise le prouve une nouvelle en levant le voile sur Megapack, une unité de stockage massive et destinée à alimenter des gros sites, privés ou publics.

Basé sur la technologie Powerpack, Megapack est inspiré du projet qui avait été installé en Australie-Méridionale il y a deux ans. Là-bas, Tesla avait érigé une batterie au lithium-ion géante pour combattre les pannes de courant subies par les habitants en raison d’un réseau électrique peu fiable. Selon les dires de la firme, elle a en prime permis d’économiser 40 millions de dollars au bout d’un an.

Une solution tout-en-un

Tesla a conçu Megapack comme une solution tout-en-un, chaque unité étant capable de stocker jusqu’à 3 MWh. L’entreprise promet une installation et des liaisons simplifiées au réseau électrique. Le but est bien évidemment de fournir une énergie plus propre avec une efficience supérieure. « Grâce à Megapack, nous pouvons déployer une centrale zéro émission de 1 GWh en moins de trois mois sur une superficie de trois acres — soit quatre fois plus rapidement qu’une usine à énergie fossile de cette taille », indique Tesla. En pratique, le Megapack stocke de l’énergie propre (solaire ou éolien) qu’il fournit lors des gros pics de demande ou quand le réseau traditionnel tombe (intempéries).

En plus, Tesla a développé un logiciel maison pour surveiller, contrôler et monétiser les installations Megapack, qui recevront des mises à jour pour s’améliorer mois après mois — « comme les voitures ».

Avec Megapack, Tesla entend proposer des solutions de stockage d’énergie toujours plus avancées. Sa technologie a déjà attiré Pacific Gas and Electric (PG&E), société énergétique qui va déployer plusieurs Megapacks en Californie. Pour rappel, Tesla commercialise également des panneaux solaires et des batteries de stockage (Powerwall) pour un usage domestique.

