Les prochaines versions des systèmes d'exploitation iOS et Android feront débarquer de nouveaux emojis. Parmi eux, beaucoup célébreront la diversité et feront référence au handicap.

Vous l’ignoriez peut-être, mais ce mercredi 17 juillet est synonyme de journée mondiale des emojis. Apple et Google ne l’ont pas oublié et ont donc profité de l’occasion pour dévoiler les futurs emojis qui débarqueront avec iOS 13 et Android 10 Q. Les mises à jour de ces systèmes d’exploitation apporteront respectivement 59 et 65 nouvelles émoticônes.

Toujours plus de diversité

Google et Apple continuent à offrir le plus de diversité possible dans leurs gammes d’emojis. Après l’intégration de personnages au genre neutre, les deux compagnies s’attaquent aux couples. L’émoticône des amants qui se tiennent la main pourra être modifiée en fonction du souhait des utilisateurs : le genre et la couleur de peau des deux personnages pourront être changés indépendamment.

Google va également profiter de la mise à jour pour rendre tous les emojis dont le titre n’est pas genré physiquement neutre de base — comme « officier de police », par exemple,. Pour donner un genre à l’émoticône, il suffira d’appuyer longtemps dessus.

La représentation des handicaps

Le lancement de cette nouvelle gamme d’emojis permettra une bien meilleure représentation des handicaps. Apple et Google ont ratissé large pour s’adapter aux situations vécues par certaines personnes. Les émoticônes font aussi bien référence aux malvoyants qu’aux malentendants, en passant par les handicapés moteur. On trouve même des prothèses (un bras et une jambe) et un chien d’aide.

Le reste

La nouvelle gamme d’emojis d’Apple et Google n’est pas uniquement liée à la diversité ou au handicap. On y trouve entre autres de nouveaux habits (veste de sécurité, short de bain), animaux (mouffette, loutre), et un smiley représentant une personne qui baille.

Pour accéder à ces emojis, il faudra attendre l’automne pour les utilisateurs d’iOS et la fin de l’année 2019 pour les utilisateurs d’Android.