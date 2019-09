Après être sorti en bêta publique il y a quelques mois, iOS 13 est disponible ce jeudi 19 septembre à 19h. La mise à jour apporte un lot de petits changements, mais qui ont de quoi séduire.

iOS 13 est disponible depuis fin juin 2019 en bêta ouverte pour les iPhone et iPad, et sera proposé à tous les propriétaires d’appareils récents à compte du jeudi 19 septembre 2019 à 19h (en France)

Derrière les grosses annonces dont on vous parle ici, iOS 13 regorge de petites subtilités qui, à l’usage quotidien, changent parfois radicalement l’expérience.

Voici ce qui nous plaît le plus sur iOS 13, au quotidien.

Le déverrouillage de l’iPhone sous iOS 13

Cela n’est pas aussi mis en avant que le dark mode de l’iPhone, mais c’est un fait : FaceID se déverrouille plus vite. Au lancement de l’iPhone X, Apple nous avait prévenus : l’animation de FaceID, qui prenait un certain temps, n’était pas nécessaire au bon fonctionnement du système. Elle avait été ajoutée pour habituer en douceur les clients au déverrouillage biométrique par reconnaissance faciale, afin qu’ils puissent voir que quelque chose se passe.

Aujourd’hui, avec iOS 13, sur les iPhone X, XS, et les prochains 11 et Pro, le déverrouillage est bien plus rapide, presque instantané. Il était temps !

Le mode photo saturée

Il faut aller chercher loin pour le trouver ! Sur un iPhone XS, il faut ouvrir l’appareil photo, faire un mode portrait et, avant ou après la prise, cliquer sur Modifier et aller tout à droite. En plus du mode studio noir un peu kitsch, il existe donc un mode à fort contraste, idéal pour les photos d’identité (en espérant qu’un mode couleur soit disponible), qui fait passer l’arrière-plan en blanc. C’est encore perfectible, la découpe n’est pas encore parfaite, mais c’est un outil intéressant. En plus de tous les réglages à la Instagram que vous trouverez désormais derrière le bouton « Modifier ».

La règle sur les captures d’écran

Un peu maniaques ? On vous comprend. Vos annotations pourront être parfaitement droites sur iOS 13 : la fenêtre dédiée aux captures d’écran s’est enrichie de plusieurs outils, dont la règle. Il vous suffit de poser la règle comme bon vous semble et de tracer un trait parfaitement droit pour souligner quelque chose sur un texte ou un paragraphe. Un détail, mais on adore.

Le nouveau menu de partage

En plus d’avoir été repensé côté design pour présenter en un clic les options de partage les plus pertinentes, le nouveau menu a une petite subtilité : si vous scrollez, il vous propose une immense liste d’actions contextuelles, à la fois vers les applications tierces et les applications natives. Vous pourrez donc directement définir une photo en fond d’écran, créer un cadran Apple Watch, créer un brouillon WordPress avec elle ou… exporter une photo live en Gif. Cette dernière option, bien présente dans les boutons, ne semble néanmoins pas encore fonctionnelle : elle est en tout cas très attendue.

L’appui long sur les liens / photos sur le web

Sur iOS 13, si vous faites un appui long sur une photo par exemple dans Google Images, vous avez un nouveau menu contextuel qui vous permettra de l’enregistrer. Rapide et efficace, cette petite pop-up vous permettra également de débloquer plusieurs options de partage. Pratique et efficace.

La personnalisation des Memojis

Après s’être moquée des Animojis et Memojis, la concurrence d’Apple s’est cassé les dents sur l’exercice. Entre les modèles vallée de l’étrange, les stéréotypes bien clichés et les animations hideuses, il n’est rien sorti de bon dans le genre sur Android. Et avec iOS 13 les Memoji sont encore plus personnalisables et inclusifs. C’est assez hallucinant d’ailleurs, à quel point Apple a littéralement fait passer toute notion de genre ou de couleur de peau au second plan pour ne répondre qu’à une problématique : dessinez cette personne qui vous ressemble.

À partir d’une tête jaune, on crée petit à petit des nuances, des mèches des cheveux jusqu’aux reflets des yeux, pour finalement avoir un Memoji à notre image, au look cartoon assumé, mais tout en élégance. Et jamais Apple n’aura fait une opération gros sabots en demandant « le sexe » ou « la couleur de peau ». Chapeau.

La refonte de la domotique

Si vous vous aventurez du côté de l’application, vous vous apercevrez bien vite que les icônes et curseurs ont été refondus. On se retrouve avec une interface plus sobre, dans un style qui, on le pense, va s’imposer dans les prochaines versions d’iOS qui renouent un poil avec le skeuomorphisme sans tomber dans le réalisme. Ce material design un poil moins austère et très moderne nous ravit.

La nouvelle voix de Siri

Enfin ! Siri a toujours du retard en français par rapport à son homologue anglophone, homme ou femme, mais Siri a changé de voix sous iOS 13. On se retrouve avec une diction plus rapide, plus enjouée et bien plus naturelle. Les changements sont légers et ne sont pas encore absolument réalistes, mais ils sont suffisamment présents pour être appréciés au quotidien.

Cet article a été publié initialement le 26 juin 2019

