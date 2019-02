Samsung a officialisé ses nouveaux smartphones. Et on ne pourra pas dire que les Galaxy S10 ne changent pas les habitudes du constructeur coréen.

Après un nombre incalculable de fuites au point de constituer un running gag (un jour, un leak), Samsung a officialisé ses nouveaux smartphone fer-de-lance au cours d’une conférence organisée le 20 février 2019. Pour son dixième anniversaire, la gamme Galaxy S passe à trois entrées : le S10, le S10+ et le S10e, dont le point commun principal tient dans ce petit trou dans l’écran pour faire place à la caméra selfie.

En plus de ce trio, Samsung déclinera le S10 en éditions Performance (avec dos en céramique) et 5G (il ne sortira pas en France faute d’opérateurs mobiles prêts). Ce quatuor sera disponible à compter du 8 mars 2019, sachant que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Galaxy S10 et S10+ Galaxy S10 et S10+

Comme c’était prévu, Samsung a dit non au design à l’encoche pour ses S10 (6,1 pouces) et S10+ (6,4 pouces), qui cèdent néanmoins au trou dans l’écran, toujours d’obédience AMOLED avec résolution QHD (2 960 x 1 440 pixels). La firme coréenne les décrit plus lumineux que la génération précédente et n’oublie pas de les rendre compatibles avec le HDR10+, format qu’il brandit face au Dolby Vision. À l’usage, sur des diagonales aussi petites, rien ne dit qu’on verra la différence avec du simple HDR10.

Grande première : les S10 et S10+ troquent enfin leur capteur d’empreintes digitales à l’arrière pour un dispositif à ultrason intégré à l’écran. Côté design, outre le petit trou distinctif, Samsung reste fidèle à ses principes avec un écran incurvé et la conservation des ports microSD et Jack. Les hauts-parleurs sont annoncés plus puissants que ceux des S9 (+ 30 à 40 %).

La fiche technique s’articule autour du processeur Exynos 9820 épaulé par 8 Go de RAM (la variante Performance grimpe à 12 Go). L’autonomie devrait être sensiblement meilleure avec des batteries de 3 400 mAh (pour le S10) et de 4 100 mAh (pour le S10+ et le S10 Performance), contre 3 000 et 3 500 auparavant. À l’instar du Huawei Mate 20 Pro, la recharge sans-fil inversée est de la partie pour qui voudrait faire le plein d’autres appareils compatibles.

En ce qui concerne la photographie, Samsung ajoute un troisième capteur ultra grand angle de 16 mégapixels (f/2,2) à celui grand angle de 12 mégapixels (f/1,5 et f/2,4) et au télézoom de 12 mégapixels (f/2,4) repris du Note 9. Ils sont disposés à l’horizontal. À l’avant, on retrouve une caméra de 10 mégapixels, sachant que le S10+ a droit à une caméra de 8 mégapixels additionnelle (au prix d’un trou plus gros). Un mode nuit peut être activé quand les conditions d’éclairage deviennent faibles.

Un S10 plus abordable Galaxy S10e

Finalement, la surprise vient peut-être du Galaxy S10e, qui prend les traits d’une version plus abordable — et moins bien lotie — du S10. Une sorte d’iPhone XR, en somme. Si l’écran de 5,8 pouces reste un Super AMOLED, il doit se contenter d’une simple résolution Full HD. Autre particularité esthétique : il n’est pas incurvé. Bien évidemment, il n’a droit ni au capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran (il redevient physique et se situe sur la tranche) ni au triple capteur photo à l’arrière (il associe un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 16 mégapixels).

Par ailleurs, il n’a que 6 Go de RAM et ne dispose que d’une batterie de 3 100 mAh — a priori suffisante au regard de la résolution de l’écran. Le processeur convoqué reste celui de la gamme S10 — le bien nommé Exynos 9820.

Versions et tarifs Prix

Les S10, le S10+ et le S10e seront disponibles en différentes couleurs. Le S10 Performance, en céramique, ne sera proposé qu’en noir

Voici les tarifs :

128 Go 256 Go 512 Go 1 To Galaxy S10 909 € – 1 159 € – Galaxy S10+ 1 009 € – – Galaxy S10e 749 € – – Galaxy S10 Performance – – 1 259 € 1 609 €

Précommandes Où précommander ?