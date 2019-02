Des rendus 3D du futur smartphone pliable de Xiaomi donnent un nouvel aperçu de l'appareil.

On savait déjà que Xiaomi était en train de développer un smartphone pliable. Si le constructeur chinois n’est pas le seul à se lancer sur ce marché, il a la particularité de proposer un écran qui ne se plierait pas une fois, mais deux.

Le seul aperçu de la machine était très succinct, mais grâce aux informations récupérées via les différentes fuites, LetsGoDigital a pu créer plusieurs rendus 3D permettant de se faire une meilleure idée de la machine.

Les designs proposés par le site correspondent bien à ce que l’on a pu voir de l’appareil auparavant. Grâce à ses deux pliures, elle peut prendre à la fois la forme d’un smartphone et d’une tablette. On notera également qu’elle peut-être repliée sur elle-même, ce qui devrait éviter les rayures pendant le transport, mais aussi que les deux parties extérieures permettent de maintenir l’écran principal en l’air. Au premier coup d’œil, difficile de voir l’utilité de cette forme, à part pour certains jeux peut-être. Cela dit, ces rendus 3D sont une interprétation, et Xiaomi n’a peut-être pas réellement prévu cet aspect pour son smartphone.

Quelques zones d’ombres

On en sait plus sur le smartphone pliable de Xiaomi, mais quelques questions se posent encore. La première vient de l’absence de caméra sur les designs. La première vidéo donnant un aperçu de l’appareil montre bien un icône photo, mais l’endroit où se trouve le capteur est inconnu.

Dans une déclaration officielle à LetsGoDigital, la marque explique également que « l’écran pliant est co-développé par Xiaomi et son partenaire de la chaîne logistique », sans préciser qui est ledit partenaire. Le smartphone ne possède pas non plus de nom officiel, pas plus que d’une date, ou même d’une période, de sortie prévue.

Étant donnée que Xiaomi commence à peine à communiquer autour de son appareil, il serait étonnant qu’il soit présenté dans un futur très proche. On ne devrait donc pas le voir au Mobile World Congress le 25 février prochain, mais qui sait si la marque chinoise ne nous réserve pas une surprise ?