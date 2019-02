Dans une vidéo, Samsung laisse penser que la présentation de son smartphone pliable, le Galaxy F, se fera en même temps que celle du Galaxy S10.

La semaine prochaine risque d’être bien chargée pour Samsung. En plus de l’annonce du Galaxy S10 (et des versions S10 Plus et S10E) le 20 février, une vidéo laisse penser que le smartphone pliable développé par la firme — nom de code, Galaxy F –, sera aussi de la partie.

Nommée The Future Unfolds, la vidéo joue déjà sur les mots avant même de commencer. Si « unfolds » peut signifier « dérouler » dans le sens du temps qui avance, le mot veut aussi dire « déplier ». Rires enregistrés. Un premier indice confirmé par les mots en Coréens qui se font tordre tout le long de la vidéo. Les deux derniers éléments affichés sont tout aussi révélateurs : la date « 02.20.19 », puis un logo coloré affichant un « 10 ». Si le smartphone lui-même n’est jamais montré à l’écran, on devrait avoir droit à un aperçu du Galaxy F le 20 février prochain.

Une présentation discrète ?

Samsung cherche à attirer l’attention sur son smartphone pliable depuis un certain temps. Une affiche portant des inscriptions similaires à celles de la vidéo était déjà présente à Paris le 14 janvier dernier. Là encore, le message, inscrit en coréen, était peu subtil : Unfolding the Future, suivi de la date du 20 février 2019.

Le Galaxy F serait donc présent lors de la présentation officielle du Galaxy S10, mais sous quelle forme ? En théorie, l’événement doit être dédié au smartphone « classique » de Samsung et à ses deux déclinaisons. La firme sud-coréenne fait peut-être monter la hype pour ne montrer au final qu’un aperçu très bref de son portable pliable. Voler la vedette aux modèles au cœur de l’événement pourrait en effet s’avérer contre-productif pour la Samsung. Le suspense ne durera pas longtemps, puisqu’il ne reste plus que 9 jours avant la révélation.