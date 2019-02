Plusieurs iPhone affichent désormais un logo « 5G E » aux États-Unis, alors qu'aucun smartphone n'utilise en fait de réseau 5G.

AT&T et Apple chercheraient-ils à se donner une bonne image, sous peine de duper leurs clients ? C’est ce que laisse penser l’apparition d’un symbole « 5G E » sur de nombreux iPhone, alors qu’aucun smartphone d’Apple n’est censé être capable d’utiliser ce réseau.

Le logo de le discorde n’apparaît d’ailleurs pas sur tous les appareils, mais seulement dans les villes où le réseau 5G Evolution d’AT&T a été mis en place. Malgré son nom, il ne s’agit pourtant pas d’un réseau nouvelle génération et l’opérateur en joue. Il avait d’ailleurs déjà annoncé qu’une indication « 5G E » finirait par s’afficher sur les smartphones Android.

⁦@MacRumors⁩, just updated to beta 2 of iOS 12.2, and noticed “5GE” for my data connection on the status bar. Is this new ? ? ? pic.twitter.com/eaHypVNVYo

— Kyle McCown (@kylemccown) February 4, 2019