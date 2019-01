Samsung lance les Galaxy M10 et M20, ses premiers smartphones proposant un écran avec notch.

Samsung rentre enfin dans la compétition des smartphones détenteurs d’une encoche. Après la popularisation de cet écran en forme de U par Apple et son iPhone X, la quasi-totalité des entreprises concurrentes ont suivi le mouvement. Samsung était le dernier irréductible parmi les marques majeures, mais l’arrivée des Galaxy M10 et M20 sonne la fin de cette époque.

Si Samsung s’avance sur le terrain du notch, la société coréenne continue de jouer en marge de ses rivaux. Ses nouveaux smartphones sont dédiés au marché indien avec une sortie prévue le 5 février sur Amazon India en plus du site officiel. Plutôt que de se lancer dans une course à la technologie, Samsung utilise le prix comme principal argument de vente.

Des smartphones à bas coût

En comparant les quelques smartphones avec encoche disponibles sur Amazon en Inde, on remarque vite l’avantage des Galaxy M10 et M20 : leur prix. Ils sont respectivement vendu à 110 euros et 159 euros dans leur version la plus chère. Huawei avec son P20 Lite atteint les 280 euros, tandis qu’Apple et son iPhone X sont au-dessus des nuages avec un pris de 1120 euros. Samsung évite donc l’affrontement frontal avec le Notch, préférant jouer sur un marché qu’il se dispute régulièrement avec les entreprises chinoises comme Xiaomi et OnePlus : celui du bas coût.

Le Notch semble donc rester un élément mineur de la stratégie de Samsung, qui a toujours cherché à éviter de copier les produits d’Apple. Le prochain geste fort pour les smartphones coréens devrait avoir lieu à San Francisco le 20 février prochain avec la présentation officielle du Galaxy S10 et peut-être de son smartphone pliable. Pas d’écran en U à l’horizon donc, mais un design Infinity-O qui pourrait bien faire tout autant de bruit.