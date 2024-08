Lecture Zen Résumer l'article

L’envoi de fichiers via WeTransfer devient moins pénible. La plateforme a officialisé un assouplissement des règles concernant l’expiration des liens. Désormais, ceux-ci expirent au bout de 30 jours au lieu de 7, à condition de passer par son application mobile.

C’est une excellente nouvelle pour les internautes qui ont besoin de recevoir des fichiers de grande taille. WeTransfer vient de rendre le transfert bien plus commode, en retardant l’expiration des liens de téléchargement de plusieurs semaines. C’est sur X (ex-Twitter) que la plateforme a annoncé la nouvelle, le 20 août 2024.

Sur WeTransfer, il existe une règle connue de celles et ceux qui utilisent site pour envoyer des documents : les liens d’accès deviennent obsolètes au bout de sept jours (du moins est-ce vrai avec la formule gratuite). Si ce délai est dépassé, un nouvel envoi des fichiers est nécessaire, et un nouveau lien doit être partagé.

Une expiration qui passe de 7 à 30 jours, sous conditions

C’est cette limite des sept jours qui saute. « Désormais, vous pouvez conserver ces transferts un peu plus longtemps, en prolongeant la date d’expiration jusqu’à 30 jours dans l’application mobile WeTransfer », lit-on dans le tweet, dont le ton cherche à faire croire que la plateforme est en deuil de l’ancienne limite.

C’est une excellente nouvelle, mais qui est donc conditionnée à l’emploi de l’application mobile de WeTransfer. Une manière pour le service de recruter facilement de nouveaux utilisateurs, en leur faisant miroiter une fenêtre de téléchargement qui a désormais quadruplé. Les conditions de transfert via le site web n’ont pour l’heure pas changé.

L’interface de WeTransfer. // Source : capture d’écran

Cette nouvelle fonction doit éviter aux internautes de devoir redemander un upload si jamais ils manquent le coche, selon WeTransfer. La société avait évoqué cette évolution sur son blog dès le 13 août, mais l’information était passée inaperçue — comme les deux tweets publiés précédemment, qui n’ont pas rencontré une grande visibilité.

« Nous sommes tous […] tombés sur ce message redoutable : ‘Ce lien a expiré’. D’où des messages frénétiques à l’expéditeur et une légère panique à l’idée de ne pas respecter les délais. La perte d’un fichier important alors que vous en avez besoin est une douleur que de nombreux utilisateurs connaissent trop bien », reconnaît WeTransfer.

Il est à noter que ce changement concerne la formule gratuite (qui limite l’envoi à 2 Go pour chaque transfert). Dans le cas où les internautes optent pour un abonnement à 10 ou 19 euros par mois, les dates d’expiration se personnalisent déjà. En outre, les limites de taille sautent en passant pour le premier forfait à 200 Go et pour le second à l’illimité.

WeTransfer est l’une des solutions les plus usuelles pour transférer gratuitement un gros fichier depuis un PC ou un smartphone. D’autres solutions existent, comme Google Drive, Dropbox ou Smash. Toutes ont prévu un premier palier gratuit, mais limité (généralement 2 Go, parfois plus). La création d’un compte est requise.

