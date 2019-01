Apple organise un concours de photographie international où tout le monde peut participer. Les gagnants auront le droit de voir leur œuvre exposée par Apple, et permettent au passage à la firme de se faire une bonne dose de publicité gratuitement.

Apple a lancé un grand concours afin de sélectionner les 10 plus belles photos prises par un iPhone à travers le monde, ce 22 janvier 2019 dans un billet de blog.

Intitulé « Shot on iPhone Challenge », le concours permettra aux photos des dix gagnants d’être exposées à grande échelle par l’entreprise, « sur des affiches dans plusieurs villes, dans des magasins Apple et en ligne ». Elles figureront aussi sur les comptes officiels d’Apple sur les réseaux sociaux.

Le jury est composé de 11 photographes de différentes nationalités — dont Pete Souza, le photographe officiel de la Maison-Blanche pendant le mandat de Barack Obama, ainsi que 3 employés d’Apple qui travaillent spécifiquement sur l’appareil photo. Ils devront juger les photos selon trois critères : « la créativité, l’utilisation des fonctionnalités de l’iPhone et la technique ».

Comment concourir

Le concours a lieu entre le 22 janvier et le 7 février 2019. Pour y participer, vous devez avoir plus de 18 ans et ne pas être salariés d’Apple ou membre de la famille proche d’employés d’Apple. La photo doit dater de moins de six mois avant le début du concours.

Il y a deux manière de concourir. Soit sur les réseaux sociaux :

Publiez votre cliché sur Twitter ou Instagram accompagné du mot-dièse #ShotOniPhone (ou #ShotOniPhone# sur Weibo)

(ou #ShotOniPhone# sur Weibo) Votre compte doit être public et vous devez suivre le compte officiel @Apple

N’oubliez pas de préciser avec quel modèle vous avez pris la photo

Soit par mail :

Envoyez votre cliché par mail à l’adresse shotoniphone@apple.com

N’oubliez pas de renommer le fichier ainsi : ‘prénom_nom_modèledel’iphone’

Apple peut utiliser votre photo gratuitement pendant un an

Apple précise que les photos peuvent être envoyées brutes ou « modifiées avec des outils d’Apple dans l’application Photos ou bien avec des logiciels tiers ». Si elles ont été modifiées, il faut que vous le notiez dans le message qui accompagne votre publication.

Si vous participez à ce challenge, la firme à la pomme souligne que vous en « gardez les droits » mais que vous « donnez le droit pendant un an à Apple de distribuer gratuitement, partout dans le monde et de manière irrévocable » votre œuvre. L’entreprise aura le droit pendant cette période de la modifier, la publier, la distribuer et créer des « produits dérivés ». De plus, si votre photo est sélectionnée pour figurer sur des grand panneaux d’affichage, Apple se réserve le droit de l’utiliser pour un usage commercial pendant la durée de cette licence.

Toutes les règles ont été rédigées en détail par Apple dans une autre page accessible ici.

Crédit photo de la une : Antoine Beauvillain/Unsplash