[Deal du jour] Si vous souhaitez retrouver l’ambiance des salles de cinéma chez vous, un vidéoprojecteur est l’accessoire idéal. L’Epson EH TW-6150, doté d’une très bonne luminosité, est un très excellent modèle, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce projecteur d’Epson ?

Le vidéoprojecteur Epson EH TW-6150 est vendu 1 249 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 689,99 € sur le site de Darty.

C’est quoi ce vidéoprojecteur d’Epson ?

Le TW-6150 est un vidéoprojecteur de taille moyenne, ni trop gros, ni trop petit. Avec des dimensions de 33.3 cm x 27.5 cm x 13.1 cm pour un poids de 4 kg, il est cependant facile à caser partout, notamment avec son format rectangulaire discret. Si vous êtes plutôt limité pour ses placements, le lens shift vertical, le zoom x1,6 et la correction du trapèze permettent de positionner l’image correctement.

Il projette une image 4K UHD de 3 840 x 2 160 pixels, qui peut s’étendre jusqu’à 500 pouces, soit tout de même une diagonale de 12,7 m. Sa puissance de 2 800 lumens permet de projeter des images lumineuses avec un très bon contraste, surtout le soir ou à faible luminosité. De jour, le résultat sera forcément moins avantageux. Le projecteur d’Epson est aussi compatible avec la norme HDR10, pour une image optimisée, en théorie plus nette et détaillée. Avec de si belles performances vidéo, dommage que l’audio ne suive pas. Ses deux haut-parleurs de 10 W ne sont pas suffisants pour remplir complètement une pièce, et une barre de son ne sera pas de trop.

Le projecteur est compact // Source : Epson

Est-ce que ce vidéoprojecteur Epson est une bonne affaire ?

Le EH TW-6150 est une bonne affaire à ce prix, si toutefois vous voulez troquer votre téléviseur pour un projecteur. L’interface Epson est malheureusement un brin austère. Ne cherchez pas de système d’exploitation élaboré ici, il n’y en a tout simplement pas. Pour accéder à vos applications de SVOD, branchez une box TV et vous pourrez profiter de tous vos contenus facilement.

