Uber recrute dans l'objectif de développer de nouveaux services. Il s'agira de trottinettes et vélos visiblement électriques et surtout... autonomes. De quoi faire frémir d'avance les législateurs.

Après Lime et Bird, voici qu’Uber veut lui aussi se lancer sur le marché des trottinettes électriques en libre-service. Chris Anderson, le CEO d’une entreprise de robotique, a annoncé dimanche 20 janvier sur Twitter que l’entreprise recrutait dans le cadre de ce projet. Mais pas n’importe quel type de trottinettes : celles-ci seraient… autonomes.

Le projet s’appelle « Uber micromobility robotics ». Il s’agit, précise Chris Anderson, de trottinettes et vélos autonomes.

Ils ne seront pas autonomes lorsque vous vous trouvez à leur bord, comme pourrait l’être une voiture autonome. En revanche, ils seraient capables de se diriger d’eux-mêmes vers des points de recharge (on suppose qu’il s’agira du coup de véhicules électriques), ou vers des points de collecte plus optimaux.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI

— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019