Selon Bloomberg, YouTube aurait prévu d'annuler la production d'au moins deux séries disponibles sur sa plateforme Originals. YouTube rend-il les armes face à Netflix ?

YouTube est-il en train de rendre les armes face à Netflix, Amazon Prime, HBO et les autres acteurs de la vidéo à la demande (SVOD) ? C’est en tout cas que laisse entendre Bloomberg dans un article publié dimanche 24 mars. La réalité est un poil plus complexe.

Deux séries annulées

Selon le média américain, YouTube aurait annulé des séries qui sont jusqu’à présent diffusées sur YouTube Originals, sa plateforme de SVOD. L’information vient de membres des équipes de production des contenus concernés, à avoir la série de science-fiction Origin et la comédie Overthinking with Kat & June. Les producteurs de ces deux séries devront trouver de nouvelles plateformes d’hébergement.

Pour Bloomberg, il s’agit d’un aveu de la part de YouTube : celui de son échec face à Netflix et aux autres plateformes de SVOD. La concurrence est déjà rude, mais elle risque de l’être encore davantage au fil des mois. De nouveaux services en ligne dédiés aux films et séries sont régulièrement annoncés. Parmi les plus récents, on a découvert en France Canal+ Séries. Au niveau mondial, le SVOD de Disney risque également d’être un concurrent sérieux. Et Apple lance ce soir son concurrent.

Certains contenus de YouTube Originals sont déjà disponibles gratuitement sur YouTube : c’est le cas des premiers épisodes de séries par exemple. Pour le reste, il faut payer le contenu ou s’abonner à YouTube Premium, moyennant 11,99 euros par mois.

De plus en plus de gratuit, de moins en moins de contenus ?

Fin novembre cependant, YouTube a annoncé qu’il était prévu que certaines séries originales passent en 100 % gratuit. Il s’agira de nouvelles séries. Celles qui sont aujourd’hui sur YouTube Originals ne sont à priori pas concernées. Les membres de YouTube Premium auront par ailleurs toujours un avantage puisqu’ils les verront sans publicité, contrairement aux non-abonnés.

On ignore combien d’internautes regardent vraiment des contenus Originals car YouTube ne communique pas sur le sujet. On trouve dans cet onglet des séries, documentaires ou films plutôt réussis mettant en scène des vidéastes ou des stars de la chanson comme Ariana Grande. D’autres comme Overthink with Kat & June nous avaient laissés plus sceptiques lors d’un test du service, un an après son lancement en France.

YouTube s’est toujours défendu de vouloir mettre fin à YouTube Premium et Originals. Un porte-parole nous avait indiqué que 2018 avait été une « année charnière » pour les deux services et que l’heure était plutôt à l’élargissement de l’offre.

YouTube Premium par exemple, a conquis 29 nouveaux pays ces 12 derniers mois. 50 programmes ont été lancés durant la même période. Si YouTube se sépare de certains, c’est peut-être finalement pour lancer plus de nouveaux contenus potentiellement moins coûteux… donc plus faciles à amortir malgré la place croissante du gratuit. Il s’agirait d’un changement de stratégie. Il est aussi très courant que des séries soient annulées après une saison. C’est le cas également sur le géant Netflix. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre Annulotron.