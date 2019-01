Apple va intégrer AirPlay 2 dans de nombreuses télévisions, à commencer par celles de Samsung.

À défaut de sortir son propre téléviseur, Apple investit ceux des autres. En plus de l’intégration de la plateforme iTunes au sein des produits Samsung, la firme de Cupertino va proposer AirPlay 2 chez « les principaux fabricants de TV » — peut-on lire sur la page de présentation de la technologie de streaming. On peut miser facilement sur Philips, Panasonic, LG et Sony, en plus de Samsung, déjà confirmé.

L’arrivée de AirPlay 2 au sein des téléviseurs connectés permettra de « partager ou mettre en miroir sans effort n’importe quel contenu depuis un appareil iOS ou un Mac ». Il sera même possible de jouer des morceaux de musique sur sa télé et de synchroniser la lecture avec d’autres appareils compatibles AirPlay 2 installés n’importe où dans la maison (grâce au multi-room).

Compatibilité avec Siri

Apple précise que tout sera pilotable depuis l’écran verrouillé ou le centre de contrôle de l’iPhone, ce qui permettra de lancer, mettre sur pause, avancer, reculer ou ajuster le volume du téléviseur très facilement.

Mieux, AirPlay 2 sur TV sera intégré à HomeKit pour, notamment, autoriser un soupçon de contrôle vocal avec Siri. On pourra dès lors utiliser l’assistant disponible sur son iPhone pour envoyer une vidéo vers son téléviseur installé dans une pièce bien précise. Exemple choisi par Apple : « Dis Siri, joue Game of Thrones sur le téléviseur de mon salon ». Comme un Google Home avec un Chromecast, en somme.

Apple n’a pas annoncé de date de disponibilité pour AirPlay 2 sur TV. Mais les téléviseurs Samsung y auront normalement droit à partir du printemps prochain.

