Les Nvidia RTX 2060 ont été annoncées au CES de Las Vegas. C'est la première incursion du ray tracing sur des cartes graphiques à moins de 500 €.

Nvidia a profité du CES 2019 pour lever le voile sur la déclinaison entrée de gamme de ses cartes graphiques RTX. Pour rappel, la gamme que nous avons déjà décortiquée, met en avant un argument fort côté graphismes : sa gestion du ray tracing en temps réel, inégalée aujourd’hui — nous avons d’ailleurs consacré un dossier complet à la technologie que nous vous invitons à lire.

La RTX 2060, comme le veut la nomenclature Nvidia depuis quelques années, est donc l’une des déclinaisons entrée de gamme. Elle repose en revanche sur la même architecture que ses consœurs vendues plus chères et met en avant les améliorations par rapport à la génération précédente — notamment les 1060.

Prix et caractéristiques

GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2080 Ti GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Architecture 12 nm Turing 12nm Turing 12nm Turing 12nm Turing Cœurs CUDA 1920 4 352 2 944 2304 Cadence 1 365 MHz 1 350 MHz 1 515 MHz 1 410 MHz Cadence boostée 1 680 MHz 1 635 / 1 545 MHz 1 800 / 1 710 MHz 1 710 / 1 620 MHz Mémoire 6 Go DDR6 11 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 192-bit 352-bit 256-bit 256-bit Bande passante mémoire 336 Go/s 616 Go/s 448 Go/s 448 Go/s TDP 160W 250W 215W 175W / 185W Prix 369 € 1 259 € 849 € 639 €

On se retrouve donc avec une carte graphique à un prix comparable à celui de la Nvidia 1070 à sa sortie — c’était clairement, à l’époque, le sweet spot pour tous les joueurs souhaitant s’équiper avec la génération 10. Par rapport à la 1070, elle perd 2 Go de RAM et quelques MHz côté fréquence de base et fréquence boostée, mais on passe de la GDDR5 à 8 Gb/s à la GDDR6 à 14 Gb/s. Cela fait dire à Nvidia qu’elle permet de jouer au même niveau qu’une 1070 Ti (dernière sortie de la gamme 10) et qu’elle est 60 % plus puissante qu’une 1060. Sans parler des instructions liées au ray tracing qui permettent d’ajouter de nouveaux effets graphiques dans les jeux compatibles (notamment Battlefield V).

Reste la question du prix. Cette année, Nvidia a clairement fait évoluer ses tarifs à la hausse et, sur le marché, comme nous l’avons mentionné, la 2060 s’approche plus des tarifs de la 1070 de la génération précédente. On est loin des prix grand public de la 1060, qu’on trouvait à un peu plus de 200 € (lancée à 320 € en Founders Edition). La comparaison entre les deux cartes est donc difficile et il faudra voir, avant tout, si l’apport du ray tracing est convainquant en jeu.

La carte graphique sera disponible dès le 15 janvier 2019.