Si vous n'avez plus de réseau sur votre iPhone après la dernière mise à jour d'iOS, une petite manipulation pourra vous permettre de le retrouver. Avant qu'Apple corrige ce bug.

C’est un bug étrange s’il en est, dans la mesure où il semble contredire ce que la mise à jour 12.1.2 d’iOS était censée corriger. Mais il n’empêche que de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux se plaignent fin décembre 2018 de perdre leur réseau mobile sur leur iPhone après avoir fait la mise à jour.

D’abord localisé en Turquie, le bug a été relevé ensuite par des utilisateurs un peu partout dans le monde. Apple travaille déjà sur la version 12.1.3 qui viendra probablement conclure une séquence de mises à jour précipitées.

En attendant, si vous remarquez que votre iPhone n’a plus de réseau mobile du tout, pas de panique : vous pouvez retrouver votre précieuse 4G avec une petite manipulation repérée pr 9to5Mac.

La manipulation est très simple et vous permettra normalement de retrouver votre forfait mobile si vous subissez le bug. Cela dit, ne le faites pas si tout fonctionne chez vous et n’oubliez pas non plus de remettre les options sur leurs valeurs initiales une fois que le problème sera corrigé — probablement sur iOS 12.1.3 donc.

Hello @apple @AppleSupport do you have a solution for ios 12.1.2 ? My wife’s iPhone is not a phone anymore since Friday. pic.twitter.com/DpQfmZ37OP

— Juan J. Garcia (@juanjolau) December 23, 2018