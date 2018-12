Le Samsung A8S est le premier téléphone à inaugurer le design sans encoche, mais avec un trou dans l'écran.

Après quelques semaines de prototypes et autre teasing, les téléphones avec un trou dans l’écran sont — malheureusement ? — une réalité. Lundi 10 décembre 2018, la branche chinoise de Samsung a levé le voile sur le Galaxy A8S, un smartphone milieu de gamme qui refuse l’encoche mais doit quand même faire de la place pour le capteur à l’avant. Ce sera donc avec un trou situé en haut à gauche de l’écran.

Cette alternative au notch tel que nous le connaissons aujourd’hui a un vrai nom chez Samsung : Infinity-O. Et on pourrait bien retrouver cet agencement pour le Galaxy S10. Hasard du calendrier : le même jour, Honor a donné des informations sur son View 20, lui-aussi avec un trou en façade.

Design audacieux

Ce trou remplaçant l’encoche apparaît finalement comme un mal nécessaire : il permet de conserver ce fantasme de l’écran true borderless, soit avec un minimum de bords possible, sans sacrifier la caméra selfie (24 mégapixels). Ici, la dalle de 6,4 pouces au ratio 19,5:9 fait confiance à la technologie LCD (IPS). Elle offre une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Autrement, le Samsung Galaxy A8S, dérivé du A8, ne se distinguera pas par sa puissance. Sa fiche technique rassemble en effet un processeur Snapdragon 710 épaulé par 6 ou 8 Go RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 3400 mAh. À l’arrière, on retrouve un triple capteur : un principal de 24 mégapixels (f/1,7), un autre de 5 mégapixels (f/2,2) et un téléobjectif de 10 mégapixels. Sans oublier un capteur d’empreintes digitales pour déverrouiller le téléphone.

A priori, il y a peu de chances de voir ce Galaxy A8S débarquer chez nous. Au contraire du design Infinity-O, bien parti pour être le futur visage des produits du géant coréen.

Crédit photo de la une : Samsung Signaler une erreur dans le texte