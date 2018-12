Apple a déposé un brevet suggérant l'arrivée d'écouteurs sans-fil AirPods interchangeables, entre autres nouveautés.

Les AirPods sont l’un des produits phares d’Apple, adoptés, par exemple, par les sportifs de haut niveau. Et la firme de Cupertino cherche encore à les améliorer. C’est tout du moins ce qui ressort d’un brevet déniché par nos confrères de 9TO5Mac le 4 décembre 2018. Il préfigure plusieurs évolutions possibles pour les AirPods, à commencer par l’interchangeabilité.

Des AirPods interchangeables signifient qu’il n’y aura plus d’oreillettes gauche et droite mais deux écouteurs 100 % identiques. Un capteur serait alors chargé de reconnaître de quel côté ils sont placés pour offrir un rendu sonore adapté.

Des AirPods toujours plus confortables ?

Cette grosse nouveauté, qui modifierait totalement la forme des AirPods d’aujourd’hui, permettrait d’obtenir un design plus à même de correspondre à un maximum de morphologies auriculaires (ce qui n’est pas le cas aujourd’hui). Du côté d’Apple, cela autoriserait aussi une production et un SAV simplifiés : il n’y aurait plus besoin de séparer la gauche et la droite.

Dans cette volonté de devenir un acteur majeur dans le domaine de la santé, Apple pourrait également inclure des capteurs biométriques posés contre le tragus de l’oreille. À l’instar de ceux de l’Apple Watch, ils serviraient à effectuer plusieurs mesures (température du corps, battements du cœur).

Notons que ce brevet, validé le 4 décembre 2018, a été déposé en octobre 2017 par Apple. Cela veut dire que les ingénieurs du géant de la tech songent à ces fonctionnalités depuis déjà un petit moment. Elles seront peut-être intégrées dans la future génération des écouteurs vraiment sans-fil, attendue pour 2020.

