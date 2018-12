Selon une nouvelle indiscrétion, on peut attendre quelques nouveautés du côté des AirPods d'Apple.

Les choses devraient bientôt bouger du côté des AirPods — à en croire une nouvelle note de l’analyste préféré d’Apple, le bien nommé Ming-Chi Kuo. Cité par 9to5Mac le 2 décembre 2018, l’intéressé a expliqué que le chargement sans-fil serait disponible durant le premier trimestre de l’année 2019.

Suivra ensuite une seconde génération, attendue pour 2020. Elle permettrait aux AirPods de confirmer leur statut de produit phare. Car selon Ming-Chi Kuo, les ventes passeraient de 16 millions d’unités en 2017 à plus de 100 millions en 2021.

Une évolution en deux temps

Les AirPods commenceraient donc par accueillir une première évolution articulée autour d’un boîtier de rangement capable d’être rechargé par induction. Simplement en le posant sur un AirPower galet prévu à cet effet. Attention, il devrait coûter plus cher à produire en raison d’un composant clé — ce qui pourrait proportionnellement augmenter la facture.

Rien n’indique que les modèles actuels seront concernés et qu’il suffira d’acheter un boîtier compatible sans-fil pour en profiter. Mais il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’un nouveau modèle, qui améliorerait aussi la connectivité Bluetooth (meilleure portée, appareillage plus rapide, compatibilité avec la fonctionnalité dual audio). Ceci étant, l’un n’empêche pas l’autre : Apple pourrait bel et bien vendre un boîtier à part pour ne pas léser les premiers acquéreurs.

En revanche, Ming-Chi Kuo n’a pas voulu en dire plus sur les AirPods 2 espérés pour un horizon un peu plus lointain. Parmi les nouveautés possibles : l’intégration de la commande vocale ‘Dis Siri’, la résistance à l’eau et une autonomie prolongée. Ils seront peut-être annoncés aux côtés de la future cuvée d’iPhone.