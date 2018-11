Maxime Claudel - il y a 26 minutes Tech

Sponsor de McLaren, HTC Vive commercialise une édition limitée de la version Pro de son casque de réalité virtuelle.

La saison 2018 de Formule 1 se termine ce week-end avec le Grand Prix d’Abu Dhabi. Malgré l’absence d’enjeux sportifs (Mercedes et Lewis Hamilton ont encore tout gagné), HTC Vive profite de l’événement et d’un communiqué de presse envoyé le 23 novembre 2018 pour lever le voile sur une édition limitée de son casque de réalité virtuelle Pro. Elle est à l’effigie de la prestigieuse écurie McLaren, deuxième la plus titrée de l’histoire derrière Ferrari.

Vendu 1 550 euros (contre 1 399 euros pour le kit complet du modèle standard) et disponible en France, ce HTC Vive Pro arbore les mêmes couleurs que la monoplace pilotée par Fernando Alonso : du bleu et de l’orange papaye. Pour ce prix, vous aurez tout ce qu’il faut pour expérimenter la réalité dans les meilleures conditions, y compris les deux manettes à reconnaissance de mouvements.

HTC Vive x McLaren

HTC Vive a choisi son produit le plus puissant pour honorer son association à McLaren. Effectivement, la déclinaison Pro fait partie des meilleurs produits, aujourd’hui, sur le marché de la réalité virtuelle. Avec lui, les amateurs d’expériences immersives peuvent compter sur des écrans AMOLED offrant une résolution de 1440 x 1600 pixels à chaque œil.

Ils auront peut-être l’occasion d’apprécier le gain en qualité avec le mini-jeu McLaren Garage VR, exclusif à l’édition. Comme son nom le suggère, il reproduit un garage et plonge les joueurs à l’intérieur. Ils pourront notamment y vivre un arrêt au stand avec des défis chronométrés. « Désormais, les fans vont avoir l’impression d’être au cœur de l’action, sur un circuit de Formule 1, avec l’équipe McLaren », précise Zak Brown, CEO de McLaren Racing.

En plus de cette expérience, les acquéreurs auront droit à six mois d’abonnement à la plateforme Viveport et à une version McLaren du jeu de course rFactor 2.

