Sur les réseaux sociaux, les jeux vidéo, YouTube, Instagram ou par SMS, votre ado écrit parfois des choses que vous ne comprenez pas. Pour éviter d'avoir l'air « old » (vieux), voici un lexique pour comprendre cet argot né à la croisée du web et du réel.

Que ce soit par sms, sur Facebook, Twitter, YouTube ou même « IRL » (dans la « vraie » vie, nldr), vous vous interrogez sur les abréviations ou expressions utilisées par les adolescents qui vous entourent. Parce qu’on est vraiment sympas, on vous explique quelques une des plus utilisées, après enquête auprès de vrais adolescents.

Généralités Les abréviations sur les réseaux sociaux ou par SMS

JPP

Abréviation de « je n’en peux plus ». S’utilise parfois au premier degré, parfois ironiquement et parfois en remplacement d’une formule signifiant un éclat de rire.

Ex. : « JPP de ta ratatouille ».

Blc

Abréviation de « balec », qui est lui-même une abréviation de l’expression « je m’en bats les couilles ».

Ex. : « Blc de Fortnite ».

Askip

Abréviation de « à ce qu’il paraît ».

Ex. : « Askip demain c’est férié ».

Mdr / Ptdr

Expressions qui signifient « mort de rire » et « pété de rire ». Elles peuvent être suivies de plusieurs « r », la règle étant : plus il y a de « r », plus c’est drôle. Longtemps tombées en désuétude, elles connaissent un certain regain d’intérêt.

Ex. : « Mdrrrrrrrr ».

AF

Abréviation de « as fuck », qui se traduirait en français par « comme pas possible ». Par exemple, là, Killyan se plaint de son manque flagrant d’argent.

C’est le Black Friday et comme d’habitude j’suis poor af pic.twitter.com/GRnlpu8sp9 — Road 666 (@KillyanJe) November 23, 2018

Wsh

Abréviation de « wesh ». C’est une interjection qui s’utilise dans à peu près tous les contextes. On pourrait la traduire éventuellement par « mais sérieux », comme un point final à une phrase, ou un appel.

Ex. : « Wsh t’as combien de bitcoin ? »

Fd / Fdp

Signifient « fils de … », « fils de pute » [sic], non littéralement.

Ex. : « Ce fd de chat a mangé mes devoirs ».

Bae

Bae désigne à l’origine un petit ami ou une petite amie. C’est une abréviation de « baby » (bébé en français). Par extension, on peut donc dire d’un.e simple ami.e qu’il est notre bae.

Ex. : « Kylian M’bae ❤️ ».

Jdcjdr

Abréviation de « je dis ça, je ne dis rien ».

Ex. : « c mon anniv le 2 décembre jdcjdr RT @Numerama Tesla ouvre les commandes des Model S ».

Mv

Abréviation de « ma vie ». Se dit à propos d’une personne ou d’une chose qu’on aime vraiment bien, ou au premier degré (« je passe mv à manger », par exemple).

Ex. : « L’iPhone XS mv ».

Go / Gow

Se dit d’une petite amie, lorsqu’il est précédé de « ma » par exemple, ou d’une femme en général. C’est un synonyme de bae, mais aussi de « zouze » ou « gadji ».

« Go » peut aussi être un anglicisme qui signifie « allons ». « Go faire des courses » voudra ainsi dire « allons faire des courses ». Ce tweet de @Garyrama mixe parfaitement les deux :

go écouter l’album de ma go sûre tlmt sous cotée @RitaOra #Phoenix 🙏🏾 — gary (@Garyrama) November 23, 2018

h38

« h38 » est le nouveau « h24 ». Ce terme signifie que l’on passe beaucoup de temps à faire une activité.

Ex. : « Les employés de Rockstar Games travaillent h38 ».

Msk

Signifie « miskine ». Comme « wesh », ce mot est surtout utilisé comme une interjection.

miskine j’ai loupé le bus — mth (@mathilde_lfr) November 23, 2018

Instagram Sur Instagram

Post bad / baddie

Ce terme désigne une personne qui correspond aux critères de beauté du moment. Grosso modo, pour être un.e post bad ou baddie, il faut lorsqu’on est une femme ressembler aux sœurs Kardashian : avoir des sourcils bien dessinés, une bouche pulpeuse, un corps en 8 (taille très fine, poitrine et fessier généreux), etc.

Ex. : « #postbad ».

Story

On trouve des stories (story au singulier) sur Instagram, Snapchat et Facebook. Il s’agit de courtes vidéos (moins de dix secondes) postées sur les réseaux sociaux.

Ex. : « Les stories arrivent sur LinkedIn ! »

YouTube Sur YouTube

Haul

Se dit d’une vidéo (courte sur Instagram ou plus longue sur YouTube), dans laquelle on déballe un colis reçu, ou ses achats effectués durant une journée shopping. L’objectif est de montrer face caméra nos dernières acquisitions. Si c’est un « try-on » haul, cela signifie qu’on verra les vêtements portés, pour avoir une idée de ce qu’ils rendent.

Storytime

Terme qui vient de l’anglais. Se traduit par « heure du conte » en français. Il s’agit d’une vidéo dans laquelle on raconte une anecdote drôle ou très choquante sur sa vie.

Ex. : « STORYTIME le pire tinder de ma vie ».

Unpopular Opinions

Littéralement, « opinions impopulaires ». Il s’agit des choses que l’on pense alors que tout le monde est de l’avis contraire. Par exemple, si vous dites « je n’aime pas ces baskets rouges que tout le monde porte et adore en ce moment », c’est une « unpopular opinion ». Des youtubeurs font des vidéos dans lesquelles ils compilent ces points de vue.

Vlog

Contraction des mots « blog » et « vidéo ». C’est une vidéo que l’on filme caméra au poing, pendant une journée ou une semaine. Elle a pour simple objectif de montrer sa vie quotidienne. De nombreux youtubeurs ont une chaîne YouTube principale, et une chaîne de vlogs, dédiée plutôt aux coulisses de la réalisation de vidéos.

Ex. : « VLOG je pars au parc d’attractions ! »

Streamer

Personne qui réalise des vidéos de parties de jeux vidéo en streaming. On en trouve majoritairement sur YouTube et sur Twitch, une plateforme dédiée.

Ex. : « Les streamers c’est les nouveaux commentateurs de foot ».

Dans les jeux vidéo Sur Fortnite (et les autres jeux vidéo)

« Ils nous ont back »

Se dit lors d’une partie de jeux vidéo. Signifie que quelqu’un nous a (lâchement) attaqués par derrière.

Ex. : « ILS NOUS ONT BACK ILS NOUS ONT BACK ».

Loot

Les loots sont des « butins », comme des armes, une clé, ou des potions magiques. Elles peuvent être dispersées dans le jeu gratuitement, ou contre une somme d’argent dans le cas des loot-boxes. Ces dernières font l’objet de débats au niveau juridique.

Ex. : « wsh le loot ! ! ».

Se faire « laser »

Signifie qu’on s’est pris beaucoup de coups d’un coup. Se dit notamment sur le jeu Fortnite lorsqu’on est victime d’une rafale de balles.

Ex. : « Il m’a laser mdrrr ».

« Je l’ai os »

C’est à peu près l’inverse du « laser » : cela veut dire qu’on a réussi à tuer un ennemi d’un seul coup.

Ex. : « Miskin je t’ai tellement os ».

Tk

On dira « Tu m’as tk » (abréviation de « teamkill »). Se dit lorsqu’un membre d’une équipe ou un allié tue un autre membre de l’équipe ou allié.

Je joue avec un mec il m’a tk 5 fois en snd pour que je sois en 0-7 — POLAK (@CodFury) November 11, 2017