Alors qu’ils protestaient depuis le mois de juin contre la réforme de l’API décidée par la direction de Reddit, r/aww, r/videos et r/pics ont cessé de poster des contenus relatifs à John Oliver. Le 4 août, ces subreddits aux dizaines de millions de membres sont de retour à la normale.

Ce ne sont plus seulement des photos et montages de John Oliver, le présentateur vedette de Last Week Tonight que vous pourrez voir en vous rendant sur les groupes Reddit r/aww, r/pics et r/videos. Alors que le comédien était partout sur Reddit depuis mi-juin, pour protester contre l’administration de la plateforme communautaire et perturber l’utilisation de cette dernière, trois des plus gros subreddits ont décidé de fonctionner à nouveau comme avant.

Fin des protestations sur certains subreddits

R/aww, r/pics et r/videos, respectivement 34, 30 et 27 millions de membres, proposeront désormais des photos d’animaux mignons, des images insolites et des vidéos sur tous les sujets possibles et imaginables, comme avant que le blackout de Reddit débute, le 12 juin dernier. Durant plusieurs semaines, après avoir vu leurs subreddits préférés passer en privé, les abonnés avaient voté massivement pour faire grève de manière originale : en mettant exclusivement John Oliver à l’honneur. Le directeur et co-fondateur de Reddit, Steve Huffman, avait pourtant déclaré mi-juin que la grève allait « passer ».

Mais le premier août, les modérateurs de r/aww ont publié un post annonçant que la règle selon laquelle il n’était autorisé que de poster des images de John Oliver ne s’appliquerait plus. « Il n’a jamais été prévu que ce soit permanent. Plus d’un mois s’est écoulé et, comme tout ce qui se passe sur Internet, la passion pour la protestation s’est émoussée et l’attention des gens s’est portée sur d’autres choses. Cette règle a réduit le trafic de notre subreddit, […] mais cela n’a pas été suffisant pour que Reddit s’en préoccupe. », peut-on y lire.

Auparavant, deux autres communautés importantes avaient déjà abandonné les protestations : r/pics, pour qui John Oliver avait pourtant posté des photos de lui alimentant le subreddit, et r/videos, dont les modérateurs avaient justifié leur choix dans un post le 21 juillet, précisant tout de même : « Reddit a encore des problèmes à régler ».

Les photos d’animaux mignons sont de retour sur r/aww. // Source : Reddit. Capture d’écran Numerama.

Un bras de fer entre Reddit et ses communautés

C’est la réforme de l’API instaurée par Reddit qui a mis le feu aux poudres en juin. Des milliers de subreddits se sont alors opposés au plan consistant à faire payer les applications tierces pour l’accès à Reddit, en conduisant un grand nombre à la fermeture définitive, comme Apollo. Si Reddit a motivé ce choix par la nécessité de ne pas laisser les IA s’entrainer gratuitement en utilisant leurs données, les membres de la plateforme ne l’ont pas vu du même œil. Le mécontentement a même donné lieu à des inscriptions anti-Steve Huffman lors de la Pixel War sur r/place.

Mais la direction a tout de même réussi à affaiblir le mouvement en faisant pression sur les modérateurs des subreddits en grève. Dès juin, certains d’entre eux ont été suspendus, par exemple ceux de r/MildlyInteresting. En juillet, l’administration du site communautaire n’a pas non plus hésité à reprendre en main la modération de groupes toujours en grève, et qui appelaient leurs membres à migrer versDiscord. Début août, 1844 subreddits continuent à protester, parmi les plus connus, r/gifts et r/fitness.

