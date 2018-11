Vous attendiez les promotions du Black Friday pour renouveler votre PC portable ? Pas de panique, voici trois produits abordables et performants, sélectionnés par nos soins.

Autrefois réservé aux Américains, le Black Friday a fait son trou en France. Cet événement est l’occasion idéale de faire des bonnes affaires sur une vaste gamme de produits — et bien davantage encore sur ceux qui appartiennent à la catégorie high tech.

Par exemple, vous avez peut-être attendu le Black Friday pour changer votre PC portable, compagnon indispensable dans la vie de tous les jours (que ce soit pour travailler ou vaquer à des occupations plus relaxantes). Mais parmi tous les sites et toutes les offres disponibles pendant cette période cruciale de l’année, il peut s’avérer difficile de faire le bon choix.

Voilà pourquoi Numerama est parti à la recherche de trois produits susceptibles de répondre à la majorité des besoins. On a volontairement arrêté notre sélection à des PC qui ne sont pas prévus pour le jeu vidéo afin de nous concentrer sur des ordinateurs alliant confort d’utilisation, performances suffisantes et bon mix entre usages professionnels et personnels.

Microsoft surface pro – 644 €

L'hybride selon Microsoft

Célèbre pour son système d’exploitation Windows, Microsoft commercialise, depuis plusieurs années déjà, des PC regroupés dans la gamme Surface. C’est la déclinaison Pro qui nous intéresse ici : elle prend la forme d’un objet hybride qui peut passer d’ordinateur à tablette. Animée par Windows 10 Pro, bénéficiant de finitions exemplaires et s’appuyant sur un bel écran PixelSense 12,3 pouces (2 736 x 1 824 pixels), la Surface Pro associe un Intel Core i5 à 8 Go de RAM pour faire tourner un maximum de logiciels sans sourciller. Cette configuration sera un peu juste pour des tâches gourmandes, comme du montage vidéo, mais largement suffisante pour 90 % des utilisateurs.

Ses trois points forts :

Le concept hybride PC/Tablette ;

Les finitions ;

Compatibilité totale avec l’écosystème Windows.

Asus Zenbook – 699 €

Les performances à prix cadeau

Écran Full HD de 14 pouces, processeur Intel Core i7, 8 Go de RAM et disque dur SSD de 256 Go : la configuration de l’Asus Zenbook, nichée dans un boîtier en aluminium élégant de 1,4 kilo, parle pour elle. Elle permet en effet de répondre à un maximum de besoins. On appréciera par ailleurs sa connectique très fournie : un port HDMI, trois ports USB (dont un 3.0), un port USB-C et un lecteur de cartes SD. En somme, le laptop ne manque de rien.

Ses trois points forts :

Une configuration très solide ;

Des ports nombreux ;

Un design élégant.

Asus Chromebook – 299 €

L'essentiel

Pour celles et ceux qui auraient un budget serré et/ou chercheraient un PC qui assure l’essentiel, les prestations d’un Chromebook peuvent suffire. Celui d’Asus, articulé autour d’un écran 14 pouces (1366 x 768 pixels), repose sur les bénéfices de ChromeOS en termes de simplicité et de sécurité. On allume, on se connecte à son compte Google et le tour est joué. Pour surfer sur internet, regarder quelques vidéos, faire du shopping et taper des lignes de texte, c’est amplement suffisant.

Ses trois points forts :

Le prix ;

La simplicité ;

La sécurité.