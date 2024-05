Lecture Zen Résumer l'article

GPT-5 n’a pas été au cœur de la conférence d’OpenAI le 13 mai 2024. Mais un faisceau d’indices laisse à penser que le prochain modèle de langage arrivera bientôt.

Il a été question de beaucoup de sujets durant la conférence printanière chez OpenAI. On a parlé de l’arrivée d’un nouveau modèle de langage GPT-4o, des modes Vision et Voix de ChatGPT, des GPT personnalisés ou encore du logiciel permettant d’utiliser le chatbot sur le PC directement, en complément de l’application pour mobile.

De nombreux sujets ont donc été évoqués, sauf un qui a rapidement sauté aux yeux de tous : jamais GPT-5 n’a été mentionné lors de l’évènement. OpenAI avait pourtant un bon coup à jouer pour enquiquiner Google. En effet, la firme de Mountain View organise sa conférence Google I/O ce 14 mai 2024, avec un jour de décalage.

Au regard de la rivalité des deux sociétés dans le domaine de l’intelligence artificielle générative (le géant du net a riposté en lançant son propre chatbot, baptisé Gemini), il y avait une occasion de court-circuiter Google. Après tout, OpenAI l’a déjà fait en sortant Sora, une IA capable de créer des vidéos, juste après l’annonce de Gemini 1.5.

Cette opportunité n’a pas été saisie et, dès lors, une question se pose : mais où est GPT-5 ? Sam Altman, le fondateur et patron d’OpenAI, avait indiqué en novembre dernier que le prochain grand modèle de langage était bien en chantier. Il n’avait pas évoqué de calendrier de lancement, ni fait état des facultés de la future IA.

Mira Murati. // Source : OpenAI

Toutefois, cela pourrait arriver bientôt : lors des ultimes minutes de la conférence, Mira Murati, la directrice technique d’OpenAI, a glissé une petite phrase évoquant la suite : « Nous nous intéressons également beaucoup à la prochaine frontière, et nous vous tiendrons bientôt au courant de nos progrès en vue de la prochaine grande avancée. »

Le « Next big thing » : GPT-5 ?

Ce « next big thing » demeure aujourd’hui mystérieux, mais il y a de fortes raisons de croire qu’il devrait s’agir de GPT-5, justement.

D’abord, pour des enjeux concurrentiels : les autres fournisseurs d’IA générative font aussi évoluer leur modèle et OpenAI doit suivre et marquer les esprits. Malgré les mérites de GPT-4o, le bond en avant n’aura pas le même impact que l’arrivée d’un GPT-5. Un changement de numéro est de nature à suggérer un immense progrès.

Ensuite, parce que des considérations économiques existent. GPT-4o va être proposé gratuitement à tous, que les internautes aient un compte gratuit ou une formule payante. Le modèle de langage doit aussi remplacer GPT-3.5 (proposé gratuitement) et GPT-4 (payant). Dès lors, OpenAI se retrouverait sans modèle payant à vendre.

Même si Microsoft a grandement investi dans OpenAI, l’abandon d’un modèle économique mêlant une offre gratuite et moins puissante avec une solution payante et plus performante apparaît insensée. Dès lors, il semble logique que le vide laissé par le départ à venir de GPT-4 soit rapidement comblé. Et quoi de mieux que GPT-5 ?

