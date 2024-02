Quel meilleur moment que les soldes pour changer d’ordinateur ? Jusqu’au 6 février, Lenovo met à l’honneur sa série Yoga et affiche de belles remises sur ses modèles les plus compacts et les plus puissants.

Les soldes d’hiver 2024 touchent à leur fin. Il ne reste plus que quelques jours pour faire le plein de bonnes affaires, et pourquoi pas, pour changer son matériel vieillissant à moindre coût. Justement, Lenovo propose jusqu’à 33 % de remises sur ses meilleures références de PC ultra-portables et d’ordinateurs tout-en-un.

Des formats les plus traditionnels aux modèles hybrides se transformant en un tournemain en tablette, le choix est large et la performance toujours de rigueur. Voici notre sélection des plus belles offres Lenovo à saisir avant le 6 février :

Yoga Slim 7 Pro X : un puissant PC ultra-portable à seulement 899 euros

Sur le marché des PC portables, compacité et hautes performances vont rarement de pair, surtout sur des modèles à moins de 1 000 euros. À l’occasion des soldes d’hiver, Lenovo bouscule le marché et vous propose avec son Yoga Slim 7 Pro X la possibilité de combiner ces deux atouts pour à peine 899 euros. Soit une belle remise de 31 % sur son prix habituel de 1 299 euros.

Un concentré de puissance dans un format facilement transportable. // Source : Lenovo

Ultra-léger, puisqu’il ne pèse que 1,58 kg, ce PC portable de 14 pouces se faufile aisément dans n’importe quel sac. Mais ne vous fiez pas à sa taille, car il cache sous son châssis une fiche technique robuste. Processeur AMD Ryzen 6800HS cadencé à 3,2 GHz, 16 Go de RAM LPDDR5, ou encore carte graphique AMD Radeon 680M : la puissance ne manque pas à l’appel sur cet ultra-portable.

Et ce n’est pas en matière d’affichage que le bât blesse, le Yoga Slim 7 Pro X profitant d’un bel écran IPS 3K (3072 x 1920 pixels) rafraîchissant l’image à 120 Hz et prenant en charge l’ensemble du spectre de couleurs sRGB.

Voilà une configuration adaptée aussi bien à la productivité, au multimédia qu’aux activités de création les plus gourmandes comme la retouche photo et le montage vidéo. D’autant que ce PC embarque un large SSD de 1 To. Les plus itinérants pourront quant à eux rester en contact avec leurs clients et collègues grâce à la webcam 1080p intégrée et à son système de réduction de bruit.

À noter que malgré son niveau de performance, le Yoga Slim 7 Pro X affiche une belle autonomie et peut tenir toute une journée de travail en utilisation standard grâce à sa batterie de 70 Wh. D’autant que le PC se recharge rapidement à une puissance de 100 W.

Le PC 2-en-1 Yoga Book 9i est à 2299,01 euros : tablette ou PC, c’est vous qui choisissez

Lancé en juin 2023, le Yoga Book 9i a immédiatement été salué pour sa polyvalence et sa praticité à l’usage. Doté de deux magnifiques écrans OLED tactiles de 13,3 pouces, ce PC 2-en-1 peut arborer jusqu’à 8 positions différentes grâce à sa charnière pivotant à 180 degrés.

Mode tente, portrait, tablette, ou encore livre, le choix est vaste et dans tous les cas le confort est de mise. Même lors d’utilisations prolongées, vous ne sentirez pas son poids tant ce PC est léger (1,34 kg).

Les 1 001 façons d’agencer le Yoga Book 9i. // Source : Lenovo

Et la personnalisation ne s’arrête pas là. Le clavier peut aussi se déplacer à votre guise. Installé par-dessus l’écran secondaire, il devient un atout pour la productivité et laisse entrevoir un volet de visualisation supplémentaire. Celui-ci s’avère très pratique pour garder un œil sur ses mails et son agenda.

Positionné sur la partie supérieure de l’écran secondaire, il permet à ce dernier de faire office de trackpad. Et lorsque vous souhaitez profiter pleinement des deux panneaux, vous pouvez simplement raccrocher magnétiquement le clavier sur la bordure inférieure.

Enfin, ce PC 2-en-1 se transforme en un clin d’œil en tablette tactile. Un format idéal pour prendre des notes ou dessiner à l’aide du stylet fourni. D’ailleurs, aucun risque de voir votre créativité limitée par la fiche technique du Yoga Book 9i, tant il est performant. Processeur Intel Core i7-1355U, 16 Go de RAM LPDDR5X, 1 To de stockage SSD M.2 : sa configuration est exemplaire.

Durant les soldes, le Yoga Book 9i est accessible à 2299,01 euros au lieu de 2799,01 euros, soit une remise de 18 %, la première depuis sa sortie l’été dernier.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.