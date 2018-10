Le mardi 30 octobre, Apple tiendra sa conférence dédiée aux iPad Pro. Vous pourrez la suivre en direct depuis votre ordinateur, votre smartphone, votre Apple TV... ou votre tablette.

Le 30 octobre 2018, Apple présentera ses nouvelles tablettes tactiles haut de gamme et, on l’espère, une nouvelle fournée de MacBook — classique et Air. Quelques surprises pourraient s’inviter à cette deuxième conférence de rentrée pour Apple, qui est probablement la dernière de 2018. Vous pourrez, comme d’habitude, suivre cet événement en direct sur le site d’Apple — et sur Numerama, cela va de soi.

Pour ce keynote, Apple a réuni la presse à New York. La conférence débutera donc à 15 heures, heure de Paris (10h, heure locale). Elle durera probablement une heure, comme d’habitude.

COMMENT ACCÉDER AU STREAMING EN DIRECT ?

Vous pourrez accéder au streaming live à partir d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod Touch avec iOS 9.0 minimum, un Mac avec Safari sur macOS 10.11 minimum, un PC sous Windows 10 avec Microsoft Edge ou une Apple TV de deuxième, troisième (sous firmware 6.2) ou quatrième génération. Les dernières versions de Chrome et Firefox seront compatibles (il faut s’assurer de la prise en charge des formats audio et vidéo du live (MSE, H.264, et AAC).

La page de l’événement se trouve pour l’instant à cette adresse — le livre y sera diffusé. Vous pouvez également le retrouver directement sur votre Apple TV.