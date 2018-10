Xiaomi a tenu une conférence pour lancer son Mi Mix 3, jeudi 25 octobre 2018. Le smartphone va s'appuyer sur son grand écran et des caractéristiques à la pointe pour convaincre.

Xiaomi tenait la conférence de lancement de son dernier flagship, le Mi Mix 3, ce jeudi 25 octobre 2018. Le constructeur confirme l’absence d’encoche et son avancée toujours plus loin vers le borderless. Le smartphone va sortir le 1 novembre 2018 en Chine, et il faudra attendre avant de connaître les dates de sortie européennes.

Introducing the next-generation flagship #MiMIX3, Art x Technology. Full screen display w/magnetic slider, ultimate photo experience, ceramic body, and so much more. Coming soon. Stay tuned for more surprises ! #Xiaomi pic.twitter.com/zYEDKuAyuI — Donovan Sung (@donovansung) October 25, 2018

Si le porte-parole de Xiaomi, Donovan Sung, demande de continuer à suivre la marque pour plus de surprises, les nouveautés du Mi Mix 3 avaient fuité une par une au cours des derniers mois.

Un pas de plus vers le borderless

Le Mi Mix 3 vante son écran OLED de 6,4 pouces qui occupe 93,4 % de la surface du téléphone. Le constructeur a innové avec un capteur avant coulissant — qui fait un bruit de « click » personnalisable — déjà annoncé par la marque une semaine auparavant. Il laisse apparaître les deux appareils photo avant, de 24 mégapixels et 2 MP, et les deux appareils photo arrière, tout deux de 12 MP. Ces dernières permettent un mode slowmotion à 960 images par secondes.

960 frames per second, slow motion video recording. Only 3 days left until launch ! ❤️#Xiaomi #MiMIX3 pic.twitter.com/ZRGD5FKrm4 — Donovan Sung (@donovansung) October 22, 2018

Surtout, le slider magnétique permet de se débarrasser de l’encoche, et de faire un pas important vers l’objectif borderless. D’ailleurs, la marge en bas du téléphone est 4,5 millimètres plus petite que celle de son ancêtre, le Mi Mix 2S.

Une version à 10 Go de RAM

Comme les derniers flagships Android, le smartphone s’équipe d’un processeur Snapdragon 845. Mais le Mi Mix 3 se démarque en proposant une version à 10 Go de RAM, en plus des habituelles 6 et 8, ainsi qu’un modem 5G pour sa version européenne à venir en 2019. Le smartphone donnera donc accès à des outils qui n’ont, pour l’instant, pas vraiment d’implication, le réseau 5G est prévu pour 2020. Enfin, un chargeur sans fil de 10 W sera fourni avec le téléphone.

Xiaomi propose trois coloris pour son nouveau flagship : Onyx Black, Jade Green et Saphirre Blue. Le Mi Mix 3 se décline en quatre configurations :

environ 420 € HT pour la version 6 Go et 128 Go de mémoire

455 € HT pour 8 Go et 128 Go de mémoire

504 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire

630 € HT pour l’édition spéciale Palace Muséum avec 256 Go de mémoire et 10 Go de RAM.

Pour la date de sortie et les prix européens, il faudra attendre.