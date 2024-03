[Deal du jour] Le Redmi Note 13 Pro fait partie des nouveaux smartphones de Xiaomi. Sa bonne fiche technique et son prix contenu en font un modèle intéressant, encore plus en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce smartphone de Xiaomi ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G, 256 Go, est normalement vendu à partir de 319,90 € sur le site de Xiaomi. Il est proposé en ce moment sur Amazon au prix de 236,24 €.

C’est quoi, le Redmi Note 13 Pro ?

Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone milieu de gamme au design soigné, avec des tranches plates et des bordures fines qui laissent de la place à l’écran. Ses dimensions de 161,1 × 75 × 7,98 mm et son poids de 187 g en font un modèle de taille correcte qui offre une bonne préhension, y compris pour les plus petites mains. La dalle Amoled Full HD+ d’une diagonale de 6,67 pouces est lumineuse et possède un taux de rafraîchissement de 120 Hz. L’image est de qualité et la dalle est à l’aise avec le streaming.

Le Redmi Note 13 Pro embarque le processeur G99 Ultra, couplée à 8 Go de RAM. L’ensemble des tâches tournent sans problème et l’expérience utilisateur est agréable, notamment grâce à une bonne fluidité. Vous pourrez regarder ou écouter du contenu en streaming, ou lancer des jeux vidéo dans de bonnes conditions. Les joueuses et les joueurs devront néanmoins faire quelques concessions sur les jeux gourmands.

Le Redmi Note 13 Pro offre une bonne prise en main // Source : Xiaomi

Est-ce que ce smartphone de Xiaomi vaut le coup à ce prix ?

Le Redmi Note 13 Pro est un modèle très abordable en promotion, et qui remplit son contrat. À moins de 250 €, c’est donc une très bonne affaire. Sans être le meilleur photophone de sa gamme de prix, Google ou Samsung s’accordent ce titre, ses trois capteurs font un travail correct. Les clichés manquent de détails quand les conditions ne sont pas réunies et la luminosité peut parfois laisser à désirer. Pour son prix cependant, les clichés restent honnêtes et exploitables.

Enfin, son autonomie est d’une journée et demie dans le cas d’une utilisation normale. La charge rapide 67 W permet de retrouver 100 % de batterie en moins d’une heure.

