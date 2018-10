Apple commercialise un nouveau câble de rechargement pour l'Apple Watch. Il adopte le standard USB-C.

Petit à petit, Apple migre vers l’USB-C — et nous avec. Depuis mi-octobre 2018, la firme de Cupertino commercialise un câble de rechargement pour l’Apple Watch conforme à ce standard. Il est vendu 35 euros pour une longueur de 0,3 mètre. Contrairement à l’USB classique, les autres tailles — 1 et 2 mètres — ne sont pas disponibles.

On peut y voir un indice de plus quant à l’adoption de l’USB-C par le futur iPad Pro. Et imaginer que la montre pourrait être rechargée en se branchant directement sur la tablette. Autant d’hypothèses auxquelles Apple répondra 30 octobre prochain, date du prochain keynote.

iPhone, dernier rempart face à l’USB-C ?

Apple s’est mis très tôt à l’USB-C : en 2015, déjà, son MacBook avait troqué toutes les connectiques avant pour un unique port. À l’époque, les dents avaient grincé à cause d’un avant-gardisme qui poussait à l’achat d’un ou plusieurs adaptateurs. Malgré les vents contraires, Apple a tenu bon et converti sa gamme MacBook Pro à l’USB-C. Pour rappel, le standard permet de faire transiter des données mais aussi de fournir une alimentation et d’envoyer un signal vidéo.

Si le futur iPad Pro s’y met également, Apple continuera à semer le trouble dans l’esprit des utilisateurs. Car l’iPhone ne s’y est toujours pas mis au-delà du câble Lightning vers USB-C qui continue d’être vendu séparément. Une anomalie qui se voit de plus en plus, et qu’Apple va devoir corriger.

