Pendant sa Super Week, eBay présente de nombreux produits high-tech en promotions. Les offres sont nombreuses, mais nous vous avons sélectionné pour vous les produits les plus pertinents. Retrouvez, entre autres, l'iPad 2018, le Google Pixel 2 et le OnePlus 6 à bons prix.

À l’occasion de sa Super Week, eBay propose une multitude de produits en promotions. Dans ce grand nombre d’offres, nous vous avons sélectionné cinq produits qui sont capables de retenir votre attention. Découvrez notre sélection ci-dessous.

L'iPad 2018 L’iPad 2018 à 259 euros

L’iPad 2018 n’est qu’une mise à jour du modèle 2017, mais proposée à un prix inférieur. Ici, nous sommes face à un produit extrêmement polyvalent qui répond à de nombreux usages : multimédia, gaming et bureautique. En se plaçant dans cette gamme de prix, Apple a probablement sorti la meilleure tablette de l’année.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Il n’y a pas mieux qu’iOS pour une tablette tactile

Un design simple et efficace, proposant robustesse et prise en main agréable

Une autonomie excellente, idéal pour les utilisateurs nomades

Présenté initialement à un bon prix, eBay propose l’iPad 2018 en promotion à 259 euros.

Le Google Pixel 2 Le Google Pixel 2 à 504 euros

Certes le Pixel 3 vient de sortir, mais jusqu’à maintenant, le Pixel 2 était considéré comme l’un des meilleurs photophones Android. Un seul capteur oui, mais un traitement logiciel qui fait la différence avec les autres marques. Aussi, profitez de l’expérience Android proposée uniquement sur les téléphones Pixel : une interface soignée et des petites fonctionnalités bien pensées.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Android pur, by Google

Dans le top des meilleurs photophones, derrière le Pixel 3

Ultra performant et bien optimisé

Même s’il n’a jamais été commercialisé officiellement en France, le Google Pixel 2 est ici proposé en promotion au prix de 504 euros.

Le OnePlus 6 Le OnePlus 6 à 399 euros

OnePlus fait une promesse : des caractéristiques de haut de gamme pour le prix le plus serré possible. Ainsi, le OnePlus 6 dispose de l’un des meilleurs processeurs du marché, le Snapdragon 845 avec 6 Go de RAM. Ce dernier est parfaitement optimisé par le constructeur pour offrir l’expérience la plus fluide possible, notamment grâce à son interface OxygenOS.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

D’excellentes performances, pour un téléphone fluide et rapide

Un bel écran OLED de 6,28 pouces

Une fast charge vraiment rapide

Quelques semaines avant l’annonce de son successeur, le OnePlus 6 est en promotion sur eBay au prix de 399 euros.

Le Samsung Galaxy S9 Le Samsung Galaxy S9 à 484 euros

Ce Samsung Galaxy S9 n’est qu’une timide évolution du S8, mais les quelques nouveautés suffisent pour en faire un excellent téléphone. Il profite du dernier processeur maison de Samsung, l’Exynos 9810 ainsi que d’un tout nouveau capteur photo. Son objectif peut physiquement s’adapter et ouvrir à f/1.5 ou f/2.4.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un beau design, qui offre une bonne prise en main

Un excellent écran AMOLED de 5,8 pouces

Un bon capteur photo

Sorti en début d’année, le prix du Samsung Galaxy S9 a fortement baissé. Il est actuellement en promotion sur eBay au prix de 484 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 5 Le Xiaomi Redmi Note 5 64 Go à 169 euros

Xiaomi est maintenant bien connu pour offrir des produits avec un excellent rapport qualité-prix, et ce Redmi Note 5 ne fait pas exception à la règle. Pour un petit prix, il offre une expérience très convenable : les photos sont bonnes et le Snapdragon 636 permet un usage fluide. Enfin, sa grande batterie de 4 000 mAh lui offre une belle autonomie.

Pourquoi aime-t-on ce produit ?

Un téléphone très complet à petit prix

Une fois en main, ses finitions ne font pas penser à un téléphone d’entrée de gamme

Dans de bonnes conditions lumineuses, les photos sont très bonnes

Ici présenté dans sa version 64 Go, ce Xiaomi Redmi Note 5 est proposé au prix de 169 euros sur eBay.