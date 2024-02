[Deal du jour] Bouygues propose la Bbox fit avec un forfait fibre à moins de 19 € par mois les six premiers mois. L’offre est la plus simple possible si vous cherchez juste à vous équiper de la fibre à un petit prix.

C’est quoi, cette offre fibre Bbox fit de Bouygues ?

L’offre fibre avec la Bbox fit est au prix de 18,99 € par mois pendant six mois, puis 32,99 € par mois. Un engagement d’un an est nécessaire.

Que propose l’offre Bbox fit de Bouygues ?

Cette offre Bbox fit propose la fibre optique très haut débit, jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en envoi. Certes, d’autres opérateurs proposent une connexion fibre optique bien plus rapide, mais à un coût supérieur. Pour son prix, les débits offerts avec la Bbox fit restent confortables. Vous disposerez d’une connexion suffisante pour regarder du contenu 4K en streaming via les plateformes de VOD, ou télécharger des jeux rapidement sur votre console.

Si vous travaillez chez vous, le très haut débit de la Bbox est suffisant et le Wi-Fi 5 assure une connexion stable. L’offre possède aussi les classiques appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. L’application dédiée de Bouygues Télécom de configurer simplement votre ligne internet, dès le premier jour de l’installation.

D’autres offres fibre de Bouygues, plus complètes // Source : Bouygues

Est-ce que la Bbox fit est une bonne affaire à ce prix ?

À moins de 19 € par mois, c’est une bonne affaire et un très bon rapport qualité-prix. Sachez néanmoins que vous ne disposez que de la fibre. Si vous souhaitez un décodeur TV, il vous faudra souscrire à un abonnement supérieur. L’offre Série Spéciale, au prix de 29,99 € par mois sans engagement, propose jusqu’à 1 Go/s en téléchargement et 700 Mo/s en envoi, ainsi que le décodeur TV 4K HDR.

