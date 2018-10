À un peu plus d'une semaine de la conférence de Google, Best Buy aurait déjà vendu un Chromecast 3 à l'un de ses clients.

Le 9 octobre prochain, Google tiendra sa conférence annuelle. L’occasion pour le géant de la tech de présenter ses Pixel 3 et Pixel 3 XL. Mais pas que. Google aurait dans les cartons un Chromecast troisième génération… Dont un membre du forum Reddit serait déjà en possession !

Selon son sujet posté le 29 septembre 2018, l’intéressé se serait rendu à un Best Buy, pensant acquérir un Chromecast 2. Mais, photo à l’appui, il semble bel et bien avoir acheté son successeur, sans même le vouloir…

Un design plus doux

Ce tout premier propriétaire d’un Google Chromecast 3 n’a pas manqué de partager son histoire : « Je suis allé à un Best Buy pour acheter un Chromecast pour ma nouvelle télé, et puis j’ai découvert que le design et le packaging étaient différents de celui que j’avais déjà. » Au moment de payer, le caissier n’a pas pu scanner le code barre, le produit n’étant pas officiellement sorti. Ce qui n’a pas empêché le magasin de le lui vendre quand même…

S’il n’en a pas trop dit sur les caractéristiques, on peut au moins apprécier le changement de design : plus petit, le nouveau Chromecast affiche une finition mate plutôt que brillante et arbore le très discret logo de la gamme Pixel (la lettre G). Au niveau du fonctionnement, on retrouve le même principe : on relie l’objet à un téléviseur via les ports HDMI et USB (ce sera encore et toujours du microUSB sur le Chromecast).

L’utilisateur de la plateforme Reddit a précisé qu’il ne pouvait pas encore se servir de son achat, faute d’une mise à jour de Google Home qui sera déployée au moment du lancement. Le Chromecast serait prévu pour le 9 octobre, soit la date de l’annonce.

