Julien Cadot - il y a 1 heure Tech

Si l'hiver approchant vous donne des envies de ménage, Dyson fait cette semaine de belles promotions sur quelques produits.

Il paraît que cela arrive un jour dans la vie d’un adulte : on se réveille un beau matin et on a une subite envie d’un produit Dyson. À la rédaction, Dyson occupe une petite place dans nos esprits dopés aux nouvelles technologies. En effet, James Dyson est un peu notre Jony Ive de l’électro-ménager, celui qui parvient à exciter notre nerdisme et notre goût avec des aspirateurs, des sèche-cheveux ou des purificateurs d’air.

Et l’entreprise britannique sait allier la forme au fond, en proposant des appareils dont on ne peut plus se passer — on pense par exemple aux aspirateurs balai qui ont rendu la corvée de ménage bien moins pénible. Alors quand on a appris que Dyson lançait quelques promotions cette semaine, on s’est dit qu’il fallait vous les partager. Ce ne sont pas les derniers modèles (le moteur V10 est aujourd’hui au cœur de la stratégie aspirateur), mais des appareils déjà forts capables, à des prix imbattables.

