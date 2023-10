[Deal du jour] Dyson est une des références lorsqu’on parle d’appareils ménagers. Il faut dire que sa gamme d’aspirateurs balais est performante et fiable. Seuls leurs prix parfois élevés peut être un frein à l’achat. C’est pourquoi, en promotion, le V10 est bien plus intéressant.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V10 Absolute ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V10 Absolute est habituellement vendu 599 €. Il est en ce moment proposé sur le site de La Fnac au prix de 499 €. Consultez notre guide des meilleurs aspirateurs balais pour comparer le Dyson V10 Absolute avec son confrère, le V15, ainsi que d’autres modèles.

C’est quoi, cet aspirateur balai Dyson ?

Le V10 Absolute n’est pas le plus récent de la gamme d’aspirateurs de Dyson, mais il est encore aujourd’hui un modèle efficace, parfaitement maniable et puissant. Avec 2,7 kg sur la balance, il est facile à manipuler et à déplacer rapidement, même d’une seule main. Après une longue session de ménage, vous commencerez sûrement à sentir le poids du V10 dans votre avant-bras. Heureusement que son excellente ergonomie, et la possibilité de le transformer en aspirateur à main d’un simple clic, allège la charge.

Le Dyson V10 Absolute est livré avec de nombreux accessoires, tous rapidement indispensables. La fameuse brosse motorisée Motorbar, qui accompagne la plupart des modèles de Dyson, dont les plus récents, est de la partie. Elle est particulièrement efficace sur les sols durs, les tapis et les moquettes. Elle peut aspirer les poils d’animaux sans les emmêler, encore faut-il la nettoyer régulièrement pour qu’elle conserve son efficacité. D’autres accessoires accompagnent le V10, comme la brosse rouleaux doux, pour les plus gros débris, ou encore l’adaptateur pour meuble bas avec son angle jusqu’à 90°.

Le Dyson s’utilise aussi en tant qu’aspirateur à main // Source : Dyson

La promo sur cet aspirateur de Dyson est-elle une bonne affaire ?

À moins de 450 €, c’est même une très bonne affaire pour un aspirateur balai pratique et puissant. Le V10 Absolute embarque en effet un moteur qui atteint 125 000 tours par minute. Concrètement, la force centrifuge appliquée permet de capturer la poussière et les débris avec une grande force, et sans baisse de puissance du moteur. Trois modes de puissance sont disponibles, dont un mode Max très puissant, afin d’adapter la force d’aspiration selon la pièce et le niveau de nettoyage requis. Le V10 permet aussi d’aspirer les fines particules comme le pollen ou les bactéries.

Niveau autonomie, le V10 Absolute permet une heure de nettoyage sans interruption, en mode Standard. Le mode Max, lui, aura raison de la batterie en moins de 10 minutes. Un mode à réserver si vous avez besoin d’un nettoyage efficace sur une petite surface. Il se recharge sur sa base en un peu plus de 3 h. Notez enfin que le mécanisme de vidage éjecte les saletés en vous évitant tout contact avec la poussière.

