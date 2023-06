[Deal du Jour] Dyson propose une gamme de purificateurs d’air perfectionnés, dotés de plusieurs filtres, dont un censé détruire le formaldéhyde, un gaz polluant. Le Purifier Cool Formaldéhyde offre un système de filtration efficace, ainsi qu’une fonction ventilation. En promo, il devient bien plus abordable.

C’est quoi, la promotion sur ce purificateur d’air ?

Le purificateur d’air Purifier Cool Formaldéhyde de Dyson est vendu 699 € sur le site officiel de la marque. Il bénéficie de 150 € de réduction, grâce au code promo DYSON-ETE, et passe au prix de 549 €. Il vous suffit de rentrer le code dans le panier, au moment du paiement, après avoir rentré vos informations de livraison.

C’est quoi, ce ventilateur purificateur d’air de Dyson ?

Le Purifier Cool Formaldéhyde se présente sous la forme d’une tour d’un peu plus d’1 m de hauteur. La forme cylindrique de la base supérieure, celle qui ventile, est montée sur une base inférieure au look et aux couleurs plutôt sobres. Le style du purificateur est assurément dans l’air du temps et, bien qu’un peu imposant, il trouve facilement sa place dans un salon Ikéa. Le socle s’accompagne d’un petit écran qui affiche des informations sur la qualité de l’air, la puissance ou le mode sélectionné. L’écran affiche aussi le taux de formaldéhyde présent dans la pièce.

Un bouton est présent au niveau de l’écran, afin d’allumer le purificateur. Pour naviguer dans les menus et les fonctionnalités, il faudra passer par la télécommande fournie, ou votre smartphone, via l’application dédiée Dyson Link. Cette dernière est plutôt intuitive et l’appairage entre votre smartphone et le Purifier Cool est simple et rapide. L’interface de l’app est claire et vous retrouverez toutes les informations utiles, de la température de la pièce au taux d’humidité et formaldéhyde. Vous pourrez accéder aux différents modes de ventilation, personnaliser le fonctionnement du purificateur, et avoir un œil sur l’état des différents filtres, afin d’anticiper leur remplacement. La télécommande quant à elle est utile pour choisir la puissance de ventilation ou faire osciller le purificateur jusqu’à 350°.

Le Purifier Cool Formaldéhyde est parfait pour ventiler une pièce // Source : Dyson

Est-ce que le Purifier Cool Formaldéhyde vaut le coup à ce prix ?

Moins de 150 € de son prix de base, c’est une excellente affaire. Il se chargera de purifier l’air d’une pièce d’une surface de 40 à 50 m². Retrouvez-le, ainsi que d’autres modèles, dans notre guide des meilleurs purificateurs d’air en 2023. Le filtre Hepa présent dans le purificateur est censé capturer 99,95 % des particules présentes dans la pièce. La promesse de Dyson est presque tenue, et la pollution et les particules fines présentes sont pour la plupart éliminées. Le mode nuit est tout de même moins efficace et mettra bien plus de temps à se débarrasser d’une partie de la pollution de l’air.

En dehors du filtre catalytique qui vous débarrasse du formaldéhyde, le filtre Hepa et anti-odeur, situé dans le socle, doit se changer tous les ans, à raison d’une utilisation quotidienne. Il est disponible sur le site officiel de Dyson au prix de 75 €. Enfin, le Purifier Cool Formaldéhyde est 20 % moins bruyant que les générations précédentes de purificateurs, avec un niveau sonore de 52 dB en puissance maximale et 33 dB au minimum de sa puissance.

