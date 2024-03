[Deal du jour] Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un modèle complet d’aspirateur balai. Ses nombreux accessoires et ses bonnes performances en font un incontournable de la marque, surtout avec une réduction de 150 €.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur balai de Dyson ?

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est normalement vendu 699 € sur le site officiel de la marque. Il est en ce moment proposé au prix de 549 €.

C’est quoi, cet aspirateur de la marque Dyson ?

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un aspirateur haut de gamme doté de nombreux accessoires. Il s’accompagne de deux brosses avec chacune leur particularité, pour adapter et optimiser l’aspiration en fonction du type de sol. La brosse Motorbar, présente sur l’ensemble de la gamme d’aspirateurs de Dyson, adapte l’aspiration en fonction du sol, tandis que la brosse optique Fluffy est utile pour rendre visibles les débris, grâce à sa lumière intégrée.

Cette dernière peut être utile dans les recoins peu éclairés, mais ne change pas radicalement le ménage. Tout comme l’écran LCD qui affiche ce qui est aspiré en temps réel, grâce au compteur de particules. Vous retrouverez des données sur le nombre d’allergènes ou d’acariens aspirés, ce qui est amusant, mais pas vraiment nécessaire. Plus intéressant, l’écran permet aussi de surveiller les performances du V12 et son autonomie. En matière d’accessoires, vous pourrez aussi compter sur une brosse et un long suceur, pour plus de polyvalence.

Le compteur à particules du Dyson V12 // Source : Dyson

Cet aspirateur de Dyson est-il une bonne affaire ?

Avec 150 € de réduction, c’est assurément une bonne affaire si vous cherchez un modèle simple et efficace. Le V12 Detect Slim Absolute est de plus parfaitement maniable, avec un poids total de 2,4 kg. Son moteur Hyperdimium aux 125 000 tours par minute offre une bonne puissance, qui sait s’adapter aux besoins, grâce à son capteur Piézo qui optimise l’aspiration et à différents modes d’aspiration.

En mode Auto et Boost, un seul passage suffit à aspirer la plupart des débris. Le mode Éco, beaucoup moins efficace, sert surtout à optimiser la batterie. Niveau autonomie, comptez jusqu’à 1 h en mode Eco, 30 minutes en mode Auto et 15 minutes en mode Boost.

