[Deal du jour] Dyson, la référence des appareils ménagers, propose une large gamme d’aspirateurs balais. Maniables et puissants, ils conviennent parfaitement pour l’entretien de son appartement ou sa maison. En promotion, le V11 Extra possède un très bon rapport qualité-prix.

C’est quoi, la promotion sur cet aspirateur Dyson V11 ?

L’aspirateur sans-fil Dyson V11 Extra est vendu habituellement 549 €. Il est en ce moment proposé sur le site officiel de la marque au prix de 449 € . De plus, un support mural multi-accessoire est en ce moment offert.

C’est quoi, cet aspirateur balai Dyson ?

Le Dyson V11 Extra est un modèle maniable et puissant. Il est composé d’un bloc principal d’un peu moins de 2 kg et d’une brosse Motorbar, qui élève le poids total à presque 2 kg. L’ensemble est facile à manipuler, même d’une main. Vous pourrez même le soulever sans trop d’efforts, afin d’aspirer la poussière ou les toiles d’araignée au plafond. Cependant, après une longue session de ménage, le poids du V11 Extra se fait malgré tout sentir. Heureusement que son ergonomie est bien adaptée pour les coins difficiles d’accès.

Le Dyson V11 Extra est livré avec de nombreux accessoires qui vous faciliteront la tâche. La brosse Motorbar est efficace sur les sols durs ainsi que sur les tapis et moquette. Elle est aussi particulièrement douée pour aspirer les poils d’animaux sans les emmêler. Elle nécessite toutefois, un nettoyage régulier pour ne pas perdre en efficacité. Le V11 s’accompagne aussi d’un long suceur pour les bords et les espaces étroits, ainsi qu’une mini-brosse motorisée, idéale pour les petites surfaces ou les tissus. Un clip de rangement pour ranger tous ces accessoires est inclus.

Le V11 Extra s’accompagne d’accessoires indispensables // Source : Dyson

La promo sur l’aspirateur Dyson V11 Extra est-elle une bonne affaire ?

À moins de 450 €, c’est une excellente affaire si vous recherchez un aspirateur balai efficace et simple à utiliser. Le moteur Dyson Hyperdymium effectue 125 000 tours par minute, et 14 cyclones génèrent une force centrifuge de 79 000 G. En français, cela veut dire qu’il aspire de façon intelligente, puissamment, et sans obstruer le filtre. Dans les faits, les performances d’aspiration sont effectivement au rendez-vous, et ce sans baisse de régime au fur et à mesure de l’aspiration. Après un certain temps de ménage, le V11 Extra commencera à s’essouffler, surtout avec le collecteur plein. Heureusement, trois modes de nettoyage optimisés sont présents, dont un mode Boost, parfait pour terminer votre session, à condition qu’il vous reste de la batterie.

Niveau batterie justement, l’autonomie de cet aspirateur balai de Dyson est d’environ une heure en mode Éco et à moins de 10 minutes en mode Boost. Notez que l’aspirateur embarque un écran LCD qui indique l’autonomie restante, afin d’éviter les mauvaises surprises pendant le ménage. Comptez trois heures pour le recharger.

