Apple dévoile les successeurs de l'iPhone X. Il y en a deux : l'iPhone Xs et l'iPhone Xs Max.

Cette année, il ne fallait pas espérer de la part d’Apple une surprise ou une rupture spéciale en ce qui concerne son produit phare, l’iPhone. Maintenant que la marque américaine a fêté les dix ans de son smartphone avant-gardiste, l’iPhone X, qui a été construit pour marquer dignement le coup, le retour à une certaine normalité a prévalu. Mais cela ne pouvait pas se faire en revenant en arrière.

En clair, si l’iPhone X cède aujourd’hui sa place, il part en ayant durablement influencé le haut du panier des smartphones Apple (et par la même occasion le reste du marché, en témoigne l’effervescence autour de l’encoche et de la reconnaissance faciale). Les deux nouveaux produits que propose Apple en sont la preuve : l’iPhone Xs et l’iPhone Xs Max sont bien le prolongement de l’iPhone X.

Les performances de l’iPhone Xs et Xs Max

Les iPhone Xs et Xs Max misent sur le multimédia avec du HDR (y compris le Dolby Vision et le HDR10), une reproduction hyper fidèle des couleurs et des hauts-parleurs stéréo. À l’intérieur, on retrouve la puce A12 Bionic, la première gravée en 7 nanomètres avec un GPU 50 % plus rapide. Le boost des caractéristiques autorisera, entre autres, un Face ID plus rapide, des améliorations du côté de la réalité augmentée et des conditions de jeu idéales pour des titres gourmands comme le nouveau The Elder Scrolls.

Disposant tous les deux d’une dalle OLED, les deux téléphones se différencient d’abord sur la diagonale d’écran : 5,8 pouces pour le Xs (2436 x 1125 pixels) et 6,5 pouces pour le Xs Max (2688 x 1242 pixels). Apple n’était encore jamais monté aussi haut pour un smartphone. Ils reprennent évidemment le design de l’iPhone X, à commencer par l’encoche qui continuera de faire débat et le dos en verre pour la recharge sans-fil. L’écran a été renforcé et le téléphone est certifié IP68 pour la résistance aux liquides.

Pour ceux et celles qui espéraient une variété plus grande dans les couleurs, une bonne nouvelle : une troisième couleur est disponible, le doré — très réussi. Elle vient en plus du gris sidéral et de l’argent.