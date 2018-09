Apple pourrait entamer la transition du Lightning à l'USB-C avec l'iPad Pro. Difficile à croire ? On fait le point.

En 2003, Apple a lancé un port propriétaire à 30 broches qui a équipé tous ses produits mobiles jusqu’en 2012. Il y a 6 ans, la firme de Cupertino a en effet remplacé son port vieillissant par le port Lightning, à 8 broches, qui équipé aujourd’hui tous les appareils mobiles, de l’iPad Pro à l’iPhone X en passant par le Pencil et le Magic TouchPad. Toute la gamme Apple — et les accessoires liées — repose sur ce connecteur. Toute ? Non ! Car Apple a lui-même créé un ilot de résistance en équipant ses MacBook et MacBook Pro d’un unique port USB-C.

Cette situation n’est pas sans causer quelques maux de tête : aujourd’hui, si vous achetez un iPhone X, très haut de gamme, on vous livre dans la boîte un câble USB-A vers Lightning. Cela signifie que vous ne pourrez pas recharger votre iPhone en le branchant sur votre Mac flambant neuf sans adaptateur — ou un nouveau câble. Un problème qui, d’après l’analyste Ming-Chi Kuo, réputé pour ses prédictions sur l’écosystème Apple grâce à ses sources notamment au niveau des usines, pourrait petit à petit se résoudre : il a annoncé que les prochains iPad Pro sortiront avec un port USB-C à la place du classique port Lightning.

Le mouvement est difficile à croire de prime abord : on imagine mal Apple changer de port aussi vite. On se souvient du mécontentement quand la marque avait abandonné son port 30 broches, pourtant vieux de 9 ans, soit une durée de vie bien plus grande que la plupart des ports proposés par la concurrence. Et le Lightning n’est pas encore aujourd’hui arrivé à ses limites physiques — comme l’USB-C, il est fin et réversible. Et pourtant, entamer une transition sur l’iPad Pro aurait du sens. De plus en plus, Apple considère la tablette haut de gamme comme un membre de sa famille d’ordinateurs et les professionnels auraient bien besoin d’une cohérence au niveau des connecteurs — ce que propose plus ou moins la concurrence.

Un premier pas prudent, en somme. Pour The Verge, un entre-deux serait bien plus évident : proposer un adaptateur dans la boîte et un câble de recharge uniquement USB-C pour garantir la charge rapide.