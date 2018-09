Ce mercredi 12 septembre, Apple donnera sa conférence de rentrée. Au programme, de nouveaux iPhone mais aussi, très probablement, une nouvelle Apple Watch. Vous pourrez suivre cet événement en direct sur le site d'Apple -- et bien entendu, sur Numerama.

Comme chaque année, Apple lance les hostilités en septembre sur le marché du smartphone. En 2018, l’événement est cloné sur l’année précédente : il se tiendra le 12 septembre à Cupertino à 19h, heure de Paris (10h, heure locale). Ce sera évidemment l’occasion de découvrir les nouveaux iPhone dont on connaît déjà beaucoup de choses — si ce n’est, peut-être, la stratégie derrière leur nom. D’après les rumeurs, cet événement sera non seulement l’occasion de revoir une gamme d’iPhone encore plus étendue qu’à l’époque du 5C, avec deux déclinaisons haut de gamme et une déclinaison moins onéreuse, mais également la date choisie pour renouveler l’Apple Watch.

Et comme tous les ans, il sera possible de regarder la conférence en direct.

Comment accéder au streaming en direct ?

Vous pourrez accéder au streaming live à partir d’un iPhone, d’un iPad ou d’un iPod Touch avec iOS 9.0 minimum, un Mac avec Safari sur macOS 10.11 minimum, un PC sous Windows 10 avec Microsoft Edge ou une Apple TV de deuxième, troisième (sous firmware 6.2) ou quatrième génération. Les dernières versions de Chrome et Firefox seront compatibles (il faut s’assurer de la prise en charge des formats audio et vidéo du live (MSE, H.264, et AAC).

La page de l’événement se trouve à cette adresse et le live sera diffusé dessus. Vous pourrez également le retrouver directement sur votre Apple TV.