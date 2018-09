Ce mardi 4 septembre, Mercedes-Benz présentera son SUV 100 % électrique articulée autour de sa marque EQ. Teasing en attendant.

C’est ce mardi 4 septembre 2018, à Stockholm, que Mercedes-Benz dévoilera son SUV 100 % électrique qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines. Alors que l’étau se resserre, le géant allemand fait monter la pression en partageant un court teaser pour faire patienter les intéressés.

La vidéo, en plus de fournir un léger aperçu du véhicule, fait état des avancées en matière de mobilité : « L’électrique a désormais de la sécurité, du confort, de l’intelligence, de l’émotion, de la qualité, du style, de la qualité, de l’utilité, du fun », argumente le constructeur.

Electric now has a Mercedes ! On September 4th, we will present our first all-electric Mercedes-Benz model of our new EQ brand. #switchtoEQ pic.twitter.com/k0WSIvbier — Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 2, 2018

Le savoir-faire avant tout

À travers cet outil promotionnel, on comprend que Mercedes entend jouer sur son savoir-faire face à la concurrence, surtout représentée par Tesla. C’est exactement le positionnement de Jaguar avec son I-Pace et également celui, bien qu’un poil plus agressif, de Porsche avec sa Taycan. Pour ces illustres acteurs du marché automobile, l’idée est plus que jamais de miser sur un argument dont ne peut se prévaloir Tesla, très en avance sur la technologie mais nécessairement en retard sur l’histoire.

Autrement, les images ne montrent pas grand-chose de plus que ce que nous avons vu du SUV jusque-là. Avec des conditions d’éclairage majoritairement sombres pour préserver le mystère, Mercedes veut d’abord affirmer la signature lumineuse de son véhicule, équipé d’une batterie de 70 kWh (autonomie pouvant grimper jusqu’à 500 kilomètres). En théorie, l’EQC sera capable d’avaler le 0 à 100 km/h en moins de cinq secondes. On saura tout d’ici 24 heures, au moment où il n’aura plus aucun secret pour personne.

