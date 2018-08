9to5Mac ne s’est pas arrêté à l’iPhone XS et dévoile, en avant-première, l’Apple Watch Series 4.

Il y a une fuite à colmater chez Apple mais le mal a déjà été fait. En ce jeudi 30 août 2018, 9to5Mac a décidé de faire la keynote du 12 septembre avant l’heure. Après une photo a priori officielle de l’iPhone XS, décliné en 5,8 et 6,5 pouces, voici un aperçu de l’Apple Watch Series 4.

La nouvelle montre d’Apple devrait en finir avec le design introduit sur la toute première génération : place, enfin, à un écran bord à bord beaucoup plus grand (+ 15 % de surface environ). Ce ne serait pas le seul changement esthétique prévu pour cette année.

Des boutons mieux fondus

En plus de son écran plus imposant et, par extension, capable d’afficher plus de choses (les fameuses complications chères à l’horlogerie et reproduites numériquement par Cupertino), l’Apple Watch Series 4 intégrerait beaucoup mieux le bouton d’allumage, plus discret car moins épais, et la Digital Crown, plus renfoncée et par ailleurs soulignée par un fin liseré rouge (pour la version LTE). Entre les deux éléments, les plus observateurs remarqueront l’ajout d’un petit trou — peut-être un microphone de plus.

On terminera par rassurer les propriétaires d’une Apple Watch ayant investi dans beaucoup de bracelets : a priori, la Series 4 épouserait le même format d’attache et serait, par extension, rétrocompatible. On en aura le coeur net dans un peu moins de quinze jours, au moment de l’officialisation. En tout cas, elle donne clairement envie après une Series 3 au bouton rouge trop visible.