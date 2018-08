Audi, Infiniti et Mercedes semblent s'être passés le mot à Pebble Beach, où chacun a présenté un concept électrique basé sur la performance.

En attendant la présentation imminente de son SUV 100 % électrique de la gamme EQ, Mercedes avait fait le voyage jusqu’en Californie pour présenter un prototype très spécial et baptisé Vision EQ Silver Arrow. Un nom tout sauf choisi au hasard : en Formule 1, les monoplaces Mercedes, qui dominent depuis quatre saisons, sont surnommées les Flèches d’Argent.

Dès lors, ce concept sportif affirme les ambitions du constructeur allemand dans le domaine de la performance électrique. En témoigne sa puissance de 550 kW équivalente à 750 chevaux — pour une autonomie de 400 kilomètres selon le cycle WLTP.

L’héritage sportif

La Vision EQ Silver Arrow entend asseoir l’héritage sportif de Mercedes. C’est visible dès le premier regard avec ce design profilé articulé d’autour d’une structure en fibres de carbone. Les ingénieurs se sont également lâchés sur les ailerons et les appendices aérodynamiques. « Ces 80 dernières années, les historiques Flèches d’Argent ont démontré que Mercedes-Benz était pionnier quand on parlait de vitesse […]. La Vision EQ Silver Arrow naît de cet héritage. Pensée pour l’accélération et le plaisir de conduite, elle matérialise le luxe progressif et propose un aperçu du futur de notre design », explique Gorden Wagener, CDO chez Daimler, dans le communiqué de presse publié le 25 août 2018.

En plus de la silhouette résolument sportive, la Vision EQ Silver Arrow convoque des éléments du passé et du futur en ce qui concerne son habitacle. Où le cuir traditionnel côtoie un écran panoramique bardé de technologies sur lequel est projetée une image 3D des environnements. Mercedes a même intégré un mode qui permet de faire la course avec d’autres Flèches d’Argent virtuelles, sachant qu’un coach vous aidera à devenir un meilleur pilote par le biais de conseils.

Sinon, pour le commun des mortels, Mercedes-Benz a diffusé une première image de son SUV 100 % électrique, lequel sera dévoilé le 4 septembre à Stockholm.

