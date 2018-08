Le prochain firmware des voitures Tesla permettra de jouer à des jeux Atari. Et le constructeur a d'autres plans en tête.

Elon Musk a trouvé un nouveau joujou pour ses voitures. Dans quatre semaines (environ), les Model S, X et 3 passeront au firmware 9.0 et ce sera l’occasion pour Tesla d’ajouter un nouvel easter egg à sa panoplie. Après le véhicule James Bond, la surface de Mars ou encore le mode Père Noël, les véhicules de la marque s’apprêtent à devenir de véritables consoles de jeux vidéo.

Grâce à cette future mise à jour, il sera possible de jouer à quelques oldies Atari. Une information confirmée le 1er août 2018 par Elon Musk, qui a précisé que Pole Position, Tempest et Missile Command devraient être de la partie. Le premier cité, un jeu de course, pourrait même être jouable au volant (à l’arrêt, bien sûr), les deux autres étant des shoot them up (des jeux de tirs).

Some of best classic @Atari games coming as Easter eggs in Tesla V9.0 release in about 4 weeks. Thanks @Atari ! — Elon Musk (@elonmusk) August 1, 2018

Elon Musk veut recruter des développeurs

Si, à l’instar des autres easter eggs, cette nouveauté peut apparaître comme une énième blague d’Elon Musk, ce dernier a en réalité une toute autre idée en tête. Sur Twitter, il a effectivement lancé une campagne de recrutement visant à enrôler des programmeurs, « Si vous êtes dans le développement de jeux vidéo, n’hésitez pas à postuler chez Tesla. Nous voulons faire des jeux très fun intégrés à l’écran de bord central, au téléphone et à la voiture. » En bref, Elon Musk sous-entend que ses voitures sont susceptibles de devenir des PlayStation.

Plus sérieusement, le firmware 9.0 des Tesla devrait booster les capacités de conduite autonome de l’Autopilote. Jusqu’à maintenant, les ingénieurs du constructeur automobile s’étaient concentrés sur la sécurité de ces fonctionnalités.