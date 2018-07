Une entreprise californienne de luxe s'amuse à proposer des versions ultra premium des produits Apple. Comme ces AirPods à 10 000 dollars.

Comme si les produits Apple n’étaient pas déjà assez chers, certaines entreprises n’hésitent pas à en vendre des versions ultra luxueuses. Récemment, on a vu un iPhone X Tesla à 4 500 dollars avec un panneau solaire intégré. Et Brikk, basé à Los Angeles, va peut-être encore plus loin avec ses Lux AirPods pouvant monter jusqu’à 10 000 dollars.

Chez Brikk, les écouteurs sans-fil d’Apple, dont la deuxième génération est attendue dans les mois à venir, peuvent être Classic ou Deluxe, respectivement facturés 4 995 et 9 995 dollars. La différence entre les deux déclinaisons tient aux diamants : en version Classic, les Lux AirPods ne sont pas sertis de ces pierres précieuses.

Effet bling-bling assuré

Les trois couleurs, elles, n’ont pas d’influence sur le prix. Les Airpods sont disponibles en or (24 carats), en or rose (19 carats) ou en platine 950 et livrés avec une boîte de rechargement revendiquant la même finition (sans oublier le câble). Ils sont lustrés à la main et le fabriquant n’a pas peur d’évoquer une « vraie science » pour appliquer les modifications esthétiques nécessaires tout en conservant les fonctionnalités de l’objet initial.

On imagine que nos amis les footballeurs, qui ont adoré écouter de la musique avec des AirPods à la dernière Coupe du monde, se pavaneraient volontiers avec des modèles en or. En faisant un petit tour sur le site de Brikk, ils verront qu’ils pourront aussi acheter l’iPhone X (à partir de 7 995 dollars), le dock (à 495 dollars…) et l’Apple Watch qui vont avec.