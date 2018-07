Vous êtes à la recherche d'un bon smartphone à moins de 150 euros ? Le Xiaomi Redmi Note 5 est disponible à 140 euros sur Rakuten et ça tombe bien, c'est l'un des meilleurs smartphones à moins de 250 euros.

Vous avez un budget assez serré, mais vous aimeriez dégoter un smartphone agréable à prendre en main, performant et autonome ? Aujourd’hui le Xiaomi Redmi Note 5 est disponible pour 140 euros sur Rakuten avec le code promo CLUB20.

Le Xiaomi Redmi Note 5 propose un design simple avec d’excellentes finitions. Il dispose d’une fiche technique plutôt impressionnante pour cette gamme de prix.

Il embarque un écran de 5,99 pouces, un SoC Snapdragon 636 couplé à 3 ou 4 Go de mémoire vive, un espace de stockage de 32 ou 64 Go, un double capteur photo dorsal de 12 et 5 mégapixels, un capteur frontal de 13 mégapixels et une batterie de 4 000 mAh.

Il est disponible nativement sous Android 8.1 Oreo et s’avère être compatible avec la majorité des bandes de fréquence 4G françaises.

Si vous cherchez une bonne affaire à ce prix, il sera compliqué de trouver mieux.

Pourquoi on aime ce smartphone ?

Pour ses excellentes finitions

Pour sa très bonne autonomie

Pour la présence native d’Android Oreo 8.1

Il est disponible à 140 euros sur Rakuten avec le code promo CLUB20. Pour utiliser le code promo, il faut rejoindre le Club Rakuten (ça se fait gratuitement en un clic).

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 5 32 Go à 140 euros CLUB20

Il existe également en version 64 Go (avec 4 Go de RAM) à 172 euros grâce au même code promo, CLUB20.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 5 64 Go à 172 euros CLUB20

Les liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. On vous explique tout ici.