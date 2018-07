Comment transporter un MacBook Air 13 pouces avec style ? Quel sac pour prendre un laptop de 15 pouces pour un voyage d'affaires ? Quels sont les sac à dos qui associent le mieux élégance et confort ? Notre sélection minutieusement conçue répond à toutes ces questions.

Au fond, dans la vie, trois investissements auront un impact réel sur votre quotidien et votre bien-être : un bon lit, de bonnes chaussures et un bon sac à dos. Tout le reste est accessoire. Et ce sont les sacs à dos qui vont nous intéresser dans ce guide.

Le métier de journaliste nous oblige à transporter des équipements lourds en toutes circonstances. Ordinateur, appareil photo, batteries, chargeurs, drones… tout y passe et souvent pour de longues durées. Bien malgré nous, nous sommes donc devenus des sacs-nerds qui essaient de nombreux modèles afin de trouver la perfection : le sac qui saura contenter l’esthète parisiano-bobo tout en repoussant le mal de dos.

Et si ce graal n’existe pas encore, plusieurs modèles s’en approchent. Vous les trouverez dans ce guide, mettant en avant des modèles mixtes et qui a été crowd sourcé par la rédaction et de nombreux consultants extérieurs. Et si vous n’aimez pas les sacs à dos, regardez du côté des mallettes.

Pour le style Le style en premier

Rains

L'élégance venue du nord

Toujours edgy sur les sujets importants, la rédaction de Numerama portait du Rains bien avant que l’intégralité de Paris décide que ce soit cool. Mais la mode n’a pas tort : les collections proposées par les Danois de Rains conjuguent élégance et polyvalence. Tous les sacs sont équipés d’une poche arrière cousue qui vous permettra de loger un ordinateur — 13 et 15 pouces passent sans problème dans la version la plus commune. Une poche zippée à l’intérieur permet de garder ses affaires sensibles au chaud et une poche dans le dos donne un accès à des documents à garder sous la main — c’est là que nous mettons nos batteries amovibles.

Pour les couleurs, vous avez le choix du roi — les tons sont tous de bon goût, les plus foncés s’accordent bien avec des costumes et les plus clairs avec toutes les tenues. Bonus : comme son nom l’indique, Rains s’est spécialisé dans les vêtements imperméables — les sacs sont donc complètement adaptés à un usage dans la moitié nord de la France.

Herschel

Rando urbaine

Si vous n’avez pas un sac Rains, c’est probablement que vous avez un sac Herschel. Dans un style beaucoup plus vintage, le sac à dos iconique n’en est pas moins ajusté. Le Canadien tire ses lignes des backpacks de randonneurs, auxquels il ajoute un côté urbain raffiné. Poche avant avec zip caché, poche à baladeur, compartiment ordinateur, poches intérieures, porte-clefs… la gamme Herschel, dont le plus grand représentant est le Little America, ne manque de rien.

Impossible de se tromper côté style avec un sac pareil : c’est grosso modo l’équivalent du jean ou de la paire de baskets.

Fjällräven

Back to school

On sait que les pays du nord de l’Europe produisent depuis des années, si ce n’est des décennies, les objets parmi les plus élégants et pratiques du monde, des meubles aux sacs à dos. On sent tout leur savoir-faire en termes de design d’objet, ne cédant jamais à l’esthétique pour l’esthétique, ni à l’utilitaire sans goût. Le petit renard de Fjällräven est exactement dans cette philosophie.

La marque propose des sacs en tissu ultra robustes qui ont depuis quelques générations une pochette rembourrée à l’arrière pour loger un ordinateur. Oui, même dans le petit Kånken, il est possible de loger un des derniers MacBook Pro de 15 pouces. La double poignée vous permettra de reposer votre dos quand vous le désirez et les très grandes poches latérales peuvent emmener de l’eau et une batterie de secours. On adore.

Pour le confort Le confort d’abord

The North Face Resistor

La recharge facile

Demandez à quiconque (et surtout à Ulrich Rozier, fondateur d’Humanoid) a déjà testé un sac The North Face s’il vous le conseillerait, et sa réponse sera positive. La marque américaine ne brille clairement pas par son look, mais quand il s’agit de mettre des poches partout dans un encombrement minimum, The North Face devient le Dieu Tetris. Ajoutez à cela une maîtrise des matériaux et des rembourrages qui fait que vous n’aurez à peu près plus jamais mal au dos, et vous aurez une bonne idée du rayonnement de la marque.

Le Resistor que nous mentionnons est un sac particulier dans la mesure où il embarque directement une batterie externe capable de charger vos appareils quand ils sont rangés. C’est donc le sac no stress par excellence, mais difficile à trouver en France. Il est possible de se rabattre sans crainte sur le Recon.

Eastpak Floid

Not your regular Eastpak

Le saviez-vous ? Eastpak ne fait pas que son sac iconique porté par 98,7 % des adolescents et affublé de tags au blanco ou personnalisé avec des patchs de groupes de métal. Quand on plonge dans la collection du géant, on trouve des modèles, toujours inspirés de la culture sk8ter, mais qui s’adaptent à d’autres tranches de vie. Le Floid est le renouveau d’une gamme qui vise les travailleurs urbains qui trimballent leur matériel parfois à vélo.

On lui trouve de nombreuses poches et compartiments ordinateur, plusieurs accès rapides, une conception robuste et des sangles pour mieux répartir le poids sur le haut du corps. C’est un must-have utilisé dans une version plus ancienne par la rédaction pour couvrir les salons.

Bobby

Antivol

Protéger son corps des douleurs, c’est top. Protéger dans le même temps son esprit, c’est encore mieux. Voilà le pari de la startup XD Design qui a conçu un sac à dos anti-pickpocket. Tout repose sur le design de l’objet : le seul accès se fait sur le dos du sac, ce qui le rend protégé quand vous le portez. Malin.

Ce n’est pas un parangon d’élégance, mais il renferme des tas de poches et de compartiments pour tous vos accessoires électroniques. Bobby ajoute de l’innovation à l’intelligence en proposant un branchement USB à l’extérieur du sac : connectez une batterie amovible à l’intérieur et branchez votre smartphone à votre sac pour le recharger sans avoir à tout déballer. Oui, très malin.

Pour le voyage Et en voyage ?

Huckberry Duffel Pack 2

Tech et vêtements

Le cahier des charges d’un sac de voyage est plus complexe : il faut qu’il soit confortable, pratique, suffisamment gros et tout aussi intelligent qu’un sac à dos urbain. Huckberry fait des merveilles avec son Duffel Pack 2 qui, comme par magie, permet de multiplier les recoins pour vos gadgets et les pochettes pour vos vêtements et vos chaussures. C’est probablement le sac idéal pour des voyages d’affaires de courte durée pendant lesquels vous n’avez pas besoin de prendre une valise.

Un peu cher, mais on ne le regrette pas.

OnePlus Travel Backpack

Le meilleur OnePlus

Quand OnePlus n’est pas occupé à faire pas du tout des iPhone sous Android, le constructeur chinois s’est mis en tête de proposer un bon sac de voyage polyvalent. Surprise : il a été plébiscité par la presse spécialisée. Pour tout vous dire, c’est un sac qui est à disposition des journalistes dans la rédaction et il est vrai qu’il a toujours donné satisfaction. Spacieux, solide et avec de nombreux rangements, le Travel Backpack est vraiment un sac à conseiller les yeux fermés pour des voyages professionnels. Reste que le look ne conviendra pas à tout le monde : on ne peut pas tout avoir et ce sac a déjà beaucoup.