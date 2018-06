iOS 12 est annoncé officiellement. Apple annonce également l'amélioration d'un an du support de l'iPhone et de l'iPad.

Organisée lundi 4 juin, la conférence WWDC d’Apple s’adresse d’abord aux développeurs mais elle n’oublie pas non plus le grand public. Ainsi, la firme de Cupertino a annoncé, lors de l’officialisation de la prochaine grande version de son système d’exploitation mobile, iOS 12, prolonge d’un an le support de ses deux terminaux, l’iPhone et l’iPad.

iOS 12 sera compatible avec tous les appareils compatibles iOS 11. C'est assez dingue : Apple améliore d'un an le support des mises à jour. Les iPhone 6 auront la maj et seront plus rapides. pic.twitter.com/8LXIqR6E2a — Numerama (@Numerama) June 4, 2018

Par ailleurs, l’entreprise américaine a indiqué que tous les appareils qui sont compatibles avec la branche actuelle, iOS 11, pourront bénéficier de la suivante. Sont concernés l’iPhone 5S, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, Plus, X, mais aussi l’iPad 5G de 2017, Air, Air 2, Mini 2, Mini 3, Mini 4, Pro 9.7, Pro 10.5, Pro 12.9, Pro 23.9 2G et enfin l’iPod Touch de 6ème génération.