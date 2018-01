Aujourd'hui sur Fnac.com, l'appareil photo hybride Panasonic GH4 et son lot d'accessoires sont disponibles pour 999 euros.

Que vous soyez un photographe averti ou un passionné qui souhaite se lancer avec un équipement professionnel, cet appareil photo est une très bonne affaire. Aujourd’hui sur Fnac.com le Panasonic GH4 Noir est à 999 euros avec un objectif 12-60 mm, une batterie supplémentaire, une carte SD de 32 Go, un étui et 1 an abonnement à Adobe Creative Cloud.

L’appareil photo, un Lumix DMC-GH4, est un appareil hybride avec une stabilisation optique. Il embarque un écran tactile OLED de 3 pouces, un processeur Venus Engine, un capteur digital CMOS de 16,05 mégapixels qui permet de prendre des photos de haute qualité et d’enregistrer en 4K et un objectif 10x 14-140 mm f/4 – 5.8.

Grâce au WiFi et à sa puce NFC, il est possible de partager très facilement son travail. Par ailleurs, l’application « Image » de Panasonic offre diverses fonctionnalités comme le fait de pouvoir capturer des photos et des vidéos à distance avec le smartphone.

Pourquoi nous vous recommandons ce produit ?

Il est simple d’utilisation

Il est de qualité professionnelle

Les accessoires fournis avec le rendent très complet

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur Fnac.com pour profiter de la promotion.