[Deal du jour] Samsung, très présent dans le monde des téléviseurs, propose de nombreux modèles aux technologies différentes. C’est le cas de ce Neo QLED. Derrière ce terme, se cache avant tout une dalle QLED d’une très grande qualité.

C’est quoi, la promotion sur ce téléviseur Neo QLED de Samsung ?

Le téléviseur Neo QLED Samsung TQ55QN85C, d’une taille de 55 pouces, est vendu 1 499 € sur le site de la marque. Il est en ce moment au prix de 999 € sur La Fnac. Il bénéficie de plus, jusqu’au 16 novembre 2023 inclus, d’une offre de remboursement de 200 €, qui fait passer le prix final du téléviseur à 799 €.

Consultez notre guide des meilleurs téléviseurs 4K de 2023 pour retrouver d’autres modèles de téléviseurs.

C’est quoi, ce téléviseur QLED de Samsung ?

Le téléviseur 55QN85C possède un design classique et épuré qui mise beaucoup sur l’immersion, grâce à des bordures très fines. Seul le pied, placé au centre du téléviseur, peut sembler un peu massif de prime abord. Il offre toutefois une bonne stabilité et permet de placer l’écran sur un petit meuble TV. La dalle d’une taille de 55 pouces, soit une diagonale de 138 cm, offre une définition 4K UHD de 3 840 × 2 160 pixels. La technologie Neo QLED mise en avant est simplement une dalle QLED rétroéclairée par des Mini LED. L’image est d’une très grande qualité, avec des contrastes et des noirs profonds, et une luminosité parfaitement maîtrisée.

Ce téléviseur Samsung est bien sûr compatible HDR10 et HDR10+, mais fait l’impasse sur le Dolby Vision. Heureusement, les plus cinéphiles pourront profiter du mode HDR10+ qui délivre une image détaillée, proche de l’expérience d’un écran de cinéma. Les préréglages automatiques du 55QN85C permettent de trouver la meilleure configuration possible en fonction du type de contenu visionné. Le taux de rafraîchissement à 120 Hz et les quatre ports HDMI 2.1 permettent d’ailleurs d’utiliser vos consoles PS5 et Xbox Series à leur plein potentiel. Attention toutefois au préréglage « Jeux Vidéo » qui a tendance à saturer les couleurs.

Tizen est un OS agréable à parcourir. // Source : Samsung

Est-ce que ce téléviseur de Samsung vaut le coup à moins de 800 € ?

Quasiment à moitié prix, c’est une excellente affaire pour un modèle de téléviseur performant et polyvalent. Dommage que sur la partie audio, seule une installation annexe permette de profiter pleinement du Dolby Atmos. Les deux haut-parleurs placés autour du téléviseur font un travail correct, mais manquent d’ampleur. La technologie Q-Symphonie peut les synchroniser avec une barre de son compatible, pour un effet surround plus immersif.

Niveau habillage, l’OS TizenOS procure une interface simple et intuitive, avec des menus ergonomiques. Vous retrouverez vos applications classiques de SVOD, ainsi que le Gaming Hub de Samsung, pour accéder au Xbox Cloud Gaming ou au Nvidia GeForce Now, et jouer à vos jeux vidéo. Les assistants vocaux Google Assistant et Alexa d’Amazon sont présents, pour naviguer à la voix. Enfin, en plus des quatre ports HDMI, vous trouverez un port Ethernet RJ-45, deux ports USB 2.0 et une sortie numérique optique.

Pour aller plus loin

👉 Découvrez les différents services de SVOD

👉 Notre petit lexique dédié aux écrans et l’affichage peut vous aider à vous y retrouver entre l’HDR, la 4K, l’UHD

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2023 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.